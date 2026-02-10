ETV Bharat / state

मैनपाट महोत्सव 2026: बॉलीवुड के कलाकार दिखाएंगे जलवा, कनिका कपूर और मनोज तिवारी के सुरों से सजेगी महफिल

महोत्सव का आगाज सीएम विष्णु देव साय करेंगे. तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने की बैठक. अफसरों को सौंपी गई जिम्मेदारी.

मैनपाट महोत्सव 2026 (ETV Bharat)
Published : February 10, 2026 at 7:36 AM IST

अंबिकापुर: सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा सरकारी उत्सव ''मैनपाट महोत्सव 2026'' की तैयारियां लगभग अंतिम चरण पर है. इस बार कौन-कौन से कलाकार यहां कार्यक्रम पेश करेंगे यह भी तय हो चुका है. 13 से 15 फरवरी कुल 3 दिन तक मैनपाट में रंगारंग आयोजन होंगे. इन आयोजनों में बॉलीवुड समेत, भोजपुरी और छत्तीसगढ़ के कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुति यहां देखने को मिलेगी.

मैनपाट महोत्सव 2026

महोत्सव का आगाज करने के लिए खुद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मैनपाट पहुंचेगे. इस बार के आयोजन में दिल्ली से भाजपा सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी, बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर, वैशाली रायकवार, छत्तीसगढ़ी कलाकार सुनील सोनी, अलका चंद्राकर और आयुष नामदेव और स्वप्निल जायसवाल अपने गीतों से महफिल को सजाएंगे. इसके साथ ही छउ नृत्य के लिए ओडिशा से हरिपद मोहंता, कत्थक नृत्यांगना ज्योतिश्री वैष्णव भी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगी.

टीन एजर्स के ग्रुप "नज़्म द बैंड" को जलवा दिखाने का मौका

इस बार प्रशासन ने स्थानीय टीन एजर्स के ग्रुप "नज़्म द बैंड" को भी अपना जलवा दिखाने के लिए विशेष मौका दिया है. कम उम्र के इन युवाओं का बैंड स्थानीय होने के बाद भी काफी लोकप्रिय है. कम उम्र के बच्चे इंडियन क्लासिकल का प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं और नियमित अभ्यास करते हुए छत्तीसगढ़ में अपने बैंड को स्थापित कर रहे हैं. इनकी प्रस्तुति भी महोत्सव में बेहद खास बनाने वाली है.

तीन दिवसीय आयोजन होगा

मैनपाट में रोपाखार जलाशय के समीप प्रस्तावित 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा के लिए कलेक्टर अजीत वसंत ने अधिकारियों की बैठक ली. बैठक में महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विभागीय स्टॉल, मेले की व्यवस्था, जनप्रतिनिधियों एवं आमजनों हेतु व्यवस्था, आमंत्रित एवं स्थानीय कलाकारों हेतु समुचित व्यवस्था, मंचीय व्यवस्था, बैठक व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई.

सुरक्षा के रहेंगे तगड़े इंतजाम

कलेक्टर ने कहा, पूरे आयोजन में कड़ी कानून व्यवस्था कायम रहेगी. विभिन्न स्थानों पर चेकिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, वाहनों की जांच के साथ हेलमेट अनिवार्य किया जाएगा. कलेक्टर ने आमंत्रण पत्र, वाहन पास, अधिकारी-कर्मचारियों के पास, मुख्य मार्गों एवं कार्यक्रम स्थल में ब्रांडिंग आदि की जानकारी ली. कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को कहा कि एनसीसी एवं एनएसएस के विद्यार्थियों को कार्यक्रम स्थल में वॉलेंटियर के रूप में दायित्व सौंपे जाएं, जिससे व्यवस्था बनी रहे. उन्होंने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने की सभी तैयारियां किए जाने के निर्देश दिए.


इन अधिकारियों को दिए गए दायित्व

कार्यक्रम के नोडल अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा विनय कुमार अग्रवाल एवं सहायक नोडल अधिकारी आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त डॉ. ललित शुक्ला, अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) सीतापुर रामसिंह ठाकुर होंगे. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश अग्रवाल को पार्किंग, वाहन व्यवस्था, ट्रैफिक रूट चार्ट, कानून व्यवस्था. अपर कलेक्टर सुनील कुमार नायक को लॉ एण्ड आर्डर हेतु प्रभारी अधिकारी एवं मंचीय नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है.

इसी प्रकार मंचीय व्यवस्था, आमंत्रण कार्ड, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, बैठक व्यवस्था, आवागमन एवं सत्कार, भोजन व्यवस्था, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधा, विभागीय स्टॉल, साज-सज्जा, प्रोटोकॉल व्यवस्था, रेस्ट हाउस एवं सर्किट हाउस, हेलीपैड की व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए नोडल तथा सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं.

