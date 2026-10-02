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पुजहां- पटजीरवा-बेतिया मुख्य मार्ग बहा, रास्ता बंद होने से बाढ़ के बीच फंसे लोग

बेतिया में बाढ़ ने मचायी तबाही ( ETV Bharat )

बेतिया: पश्चिम चंपारण में बाढ़ का कहर लगातार जारी है. गंडक नदी के उफान और चंपारण तटबंध के टूटने के बाद अब बाढ़ के तेज बहाव ने पुजहां- पटजीरवा– बेतिया मुख्य मार्ग को भी अपनी चपेट में ले लिया है. बैरिया प्रखंड के छोटेलाल चौक के पास बाढ़ के तेज पानी में RCC पुल और नहर का हिस्सा टूट गया है.