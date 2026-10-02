पुजहां- पटजीरवा-बेतिया मुख्य मार्ग बहा, रास्ता बंद होने से बाढ़ के बीच फंसे लोग
बेतिया में बाढ़ ने भारी तबाही मचायी है. पुजहां- पटजीरवा-बेतिया मुख्य मार्ग तेज धार में बह गया है. रिपोर्ट- जितेंद्र कुमार गुप्ता
Published : October 2, 2026 at 7:14 PM IST
बेतिया: पश्चिम चंपारण में बाढ़ का कहर लगातार जारी है. गंडक नदी के उफान और चंपारण तटबंध के टूटने के बाद अब बाढ़ के तेज बहाव ने पुजहां- पटजीरवा– बेतिया मुख्य मार्ग को भी अपनी चपेट में ले लिया है. बैरिया प्रखंड के छोटेलाल चौक के पास बाढ़ के तेज पानी में RCC पुल और नहर का हिस्सा टूट गया है.
RCC पुल और नहर का हिस्सा टूटा
इसके साथ ही सड़क का करीब 20 फीट हिस्सा भी क्षतिग्रस्त होकर बह गया है. हालात इतने गंभीर हैं कि इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है. पुजहां–पटजीरवा की तरफ से बेतिया आने वाले लोग रास्ते में फंस गए हैं, जबकि बेतिया की ओर से पुजहां–पटजीरवा जाने वाले लोग भी दूसरी तरफ फंसे हुए हैं.
सड़क का करीब 20 फीट हिस्सा क्षतिग्रस्त
इसी दौरान पुजहां–पटजीरवा की तरफ से आ रही एक एंबुलेंस भी क्षतिग्रस्त सड़क के दूसरी ओर फंस गई. मौके की तस्वीरें बाढ़ की भयावहता को बयां कर रही हैं. पानी का बहाव इतना तेज है कि सड़क का बचा हुआ हिस्सा भी लगातार कटता जा रहा है.
तेजी से फैल रहा बाढ़ का पानी
सड़क किनारे लगे कई बड़े पेड़ भी पानी की तेज धारा में उखड़कर बह गए हैं. वहीं, बाढ़ का पानी तेजी से आसपास के गांवों और रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहा है और कई घरों में पानी प्रवेश कर चुका है.
चंपारण तटबंध टूटने से बढ़ रहा पानी का दबाव
स्थानीय लोगों के मुताबिक योगापट्टी के गोलाघाट के पास चंपारण तटबंध टूटने के बाद पानी का दबाव अचानक बढ़ गया, जिसका असर आसपास की सड़कों और पुल-पुलियों पर पड़ा है. लगातार तेज बहाव के कारण छोटेलाल चौक के पास पुल भी पानी में समा गया और सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया.
"दो ढाई बजे के आस-पास पुल गिरा है. कोई देखने नहीं आ रहा है. किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है."- बाढ़ पीड़ित
"अमित शाह बोल रहे हैं कि एनडीए की सरकार और चार साल बनाइये बाढ़ से मुक्त कर देंगे. लेकिन वह बाढ़ से मुक्त नहीं करेंगे बल्कि बाढ़ में और बिहार को डूबा देंगे. कोई पूछने तक नहीं आ रहा है. कुछ प्रशासन के लोग मौके पर मौजूद हैं."- बाढ़ पीड़ित
वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने की सलाह
प्रशासन की ओर से लोगों को क्षतिग्रस्त सड़क और पुल के पास नहीं जाने की अपील की गई है. तेज बहाव को देखते हुए इस रास्ते पर आवागमन रोक दिया गया है. बेतिया और पुजहां या पटजीरवा के बीच आने-जाने वाले लोगों को संतघाट होकर वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.
मौके पर NDRF की टीम
वहीं, राहत और बचाव कार्य के लिए NDRF की टीम मौके पर पहुंची है. जल संसाधन विभाग के इंजीनियर भी मौके पर पहुंचकर स्थिति और हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं. बाढ़ से योगापट्टी और बैरिया प्रखंड की कई पंचायतें प्रभावित हैं.
लोगों ने जतायी नाराजगी
सड़क संपर्क टूटने के बाद लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. स्थानीय ग्रामीणों में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है. ग्रामीणों का कहना है कि हर साल गंडक नदी की बाढ़ से स्थायी निजात दिलाने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं होने के कारण उन्हें बार-बार बाढ़ की तबाही झेलनी पड़ती है.
"मौजूदा हालात को देखते हुए इस रास्ते पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है. हम लोगों से अपील करते हैं कि सुरक्षित जगहों पर रहें और सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से के पास न जाएं."- तरनजोत सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिमी चंपारण
स्थित पर नजर बनाए हुए हैं अधिकारी
अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं क्योंकि पानी का स्तर और बहाव सड़क संपर्क और आस-पास के रिहायशी इलाकों के लिए खतरा बने हुए हैं. फिलहाल छोटेलाल चौक के पास सड़क और पुल का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है. पानी का बहाव लगातार जारी है और सड़क कटाव भी जारी है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर गंडक नदी की बाढ़ से लोगों को स्थायी निजात कब मिलेगी?
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