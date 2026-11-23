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बिहार में दो साल से नरक बनी आदमपुर गांव की मुख्य सड़क, गंदे पानी और कीचड़ से 10 हजार की आबादी परेशान

मुंगेर में सड़क की नारकीय स्थिति ( ETV Bharat )

मुंगेर: विकास के दावों और बेहतर सड़क व्यवस्था की बातों के बीच बिहार के मुंगेर में जमालपुर प्रखंड की इन्द्रुख पश्चिम पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या-4 के आदमपुर गांव की तस्वीर सरकारी व्यवस्था की जमीनी हकीकत बयां कर रही है.यहां एनएच-80 से मुंगेर, पटना और भागलपुर सहित हलिमपुर, गौरीपुर और दर्जनों गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पिछले करीब दो वर्षों से बदहाली का दंश झेल रही है.

सड़क की नारकीय स्थिति