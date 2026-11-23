बिहार में दो साल से नरक बनी आदमपुर गांव की मुख्य सड़क, गंदे पानी और कीचड़ से 10 हजार की आबादी परेशान
Munger Adampur Village Poor Road:एनएच-80 से मुंगेर, पटना और भागलपुर सहित दर्जनों गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बदहाल है. रिपोर्ट- प्रिंस दिलखुश
Published : November 23, 2026 at 8:53 PM IST
मुंगेर: विकास के दावों और बेहतर सड़क व्यवस्था की बातों के बीच बिहार के मुंगेर में जमालपुर प्रखंड की इन्द्रुख पश्चिम पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या-4 के आदमपुर गांव की तस्वीर सरकारी व्यवस्था की जमीनी हकीकत बयां कर रही है.यहां एनएच-80 से मुंगेर, पटना और भागलपुर सहित हलिमपुर, गौरीपुर और दर्जनों गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पिछले करीब दो वर्षों से बदहाली का दंश झेल रही है.
सड़क की नारकीय स्थिति
सड़क की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों के लिए इस रास्ते से गुजरना किसी चुनौती से कम नहीं रह गया है.सड़क पर जगह-जगह नाले का गंदा पानी जमा है. कीचड़ और जलजमाव के कारण रास्ता पूरी तरह नारकीय हो चुका है.
इस सड़क से करीब 10 हजार की आबादी का प्रतिदिन आवागमन होता है. ग्रामीणों, स्कूली छात्र-छात्राओं, कामकाजी लोगों, मजदूरों और महिलाओं को रोजाना इसी बदहाल रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है. बरसात हो या सामान्य मौसम, सड़क पर फैले गंदे पानी और कीचड़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं.
सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ग्रामीणों के अनुसार, समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन अब तक किसी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि या संबंधित सरकारी विभाग ने इसका स्थायी समाधान कराने की दिशा में गंभीर पहल नहीं की है.
दो साल से सड़क पर नाले का पानी
स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर नाले का गंदा पानी लगातार जमा रहने से आवागमन बेहद मुश्किल हो गया है. कई जगह सड़क की वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगाना भी कठिन हो जाता है. दोपहिया वाहन चालकों को विशेष परेशानी होती है.थोड़ी सी असावधानी होने पर वाहन फिसलने और दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है.
पैदल चलने वाले लोगों को गंदे पानी और कीचड़ के बीच से गुजरना पड़ता है. स्कूल जाने वाले बच्चों और छात्राओं के लिए भी यह रास्ता बड़ी परेशानी बन गया है. साफ कपड़े पहनकर घर से निकलने वाले बच्चों को स्कूल पहुंचने तक कीचड़ और गंदे पानी से जूझना पड़ता है.
वहीं, मजदूरी करने वाले ग्रामीणों को रोजी-रोटी के लिए समय पर घर से निकलना पड़ता है, लेकिन सड़क की बदहाली उनके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर रही है. सड़क का हाल कुछ ऐसा है कि राहगीरों को स्थानीय बाशिंदो की घरों की चौखट से होते हुए गुजरना पड़ता है.
दो सालों से सड़क का हाल बेहाल
स्थानीय ग्रामीण देवदत्त कुमार ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आदमपुर गांव की इस सड़क की समस्या कोई नई नहीं है. पिछले दो वर्षों से भी अधिक समय से ग्रामीण इस परेशानी को झेल रहे हैं.सड़क पर नाले का गंदा पानी और कीचड़ जमा रहता है, लेकिन आज तक किसी सरकारी विभाग ने इसकी सुध लेना जरूरी नहीं समझा.
देवदत्त कहते हैं कि ग्रामीणों को उम्मीद थी कि स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन इस समस्या को गंभीरता से लेंगे, लेकिन अब तक केवल निराशा ही हाथ लगी है. गांव की यह मुख्य सड़क है. इसी रास्ते से हलिमपुर, गौरीपुर और आसपास के दर्जनों गांवों के लोग आते-जाते हैं.
देवदत्त के मुताबिक करीब 10 हजार की आबादी इस सड़क पर निर्भर है. चुनाव का समय आता है तो नेता, विधायक और मुखिया सहित तमाम जनप्रतिनिधि गांव में वोट मांगने पहुंच जाते हैं. बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, भरोसा दिलाया जाता है कि गांव की सड़क, नाला और दूसरी समस्याओं का समाधान करा दिया जाएगा.लेकिन चुनाव खत्म होते ही सभी लोग गायब हो जाते हैं.
"दो साल से हम इस परेशानी को झेल रहे हैं, मगर किसी ने आकर यह जानने की कोशिश तक नहीं की कि ग्रामीण किस हाल में जी रहे हैं.आखिर अपनी समस्या लेकर हम किसके पास जाएं? हमें रोज गंदे पानी और कीचड़ के बीच से गुजरना पड़ता है.बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है, मजदूरों को काम पर जाने में दिक्कत होती है और बुजुर्गों को तो सड़क पार करना भी मुश्किल हो गया है."- देवदत्त कुमार, ग्रामीण
बदहाल सड़क पर नहीं आती एंबुलेंस
एक और स्थानीय ग्रामीण पवन कुमार ने सड़क की बदहाली से होने वाली परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि इस रास्ते की स्थिति अब केवल आवागमन की समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह ग्रामीणों के लिए आपातकालीन स्थिति में भी बड़ी मुसीबत बन चुकी है.गांव में अगर कोई अचानक बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल पहुंचाना परिवार के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता.
पवन ने कहा कि हमारे गांव में अगर किसी को अचानक अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले वाहन की व्यवस्था करने में परेशानी होती है. सड़क की हालत देखकर भाड़े की गाड़ी वाले गांव के अंदर आने से कतराते हैं.
पवन कहते हैं कि कई बार वाहन चालक इस रास्ते से आने को तैयार ही नहीं होते. ऐसे में बीमार व्यक्ति को लेकर हमें करीब 10 किलोमीटर अतिरिक्त घूमकर जमालपुर या मुंगेर जाना पड़ता है. आप खुद सोचिए, अगर किसी मरीज की हालत गंभीर हो और समय पर अस्पताल पहुंचना जरूरी हो तो इतनी दूरी घूमकर जाना कितना मुश्किल होगा.
गांव के हर परिवार पर असर
पवन कुमार ने आगे कहा कि सड़क की बदहाली का असर केवल मरीजों और उनके परिजनों पर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि गांव के हर परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. शादी-विवाह हो या कोई धार्मिक कार्यक्रम, यहां तक कि किसी की मृत्यु के बाद होने वाले श्राद्ध कर्म के आयोजन में भी हमलोगों को परेशानी होती है.
पवन का कहना है कि सड़क की स्थिति ऐसी है कि बाहर से आने वाले मेहमान और रिश्तेदार गांव तक पहुंचने में असहज महसूस करते हैं.कई बार मजबूरी में गांव के बाहर किसी निजी भवन को पैसे देकर आयोजन करना पड़ता है. अगर सड़क ठीक रहती तो हमलोग अपने घर और गांव में ही शादी-विवाह तथा दूसरे सभी कार्यक्रम सम्मानपूर्वक आयोजित कर सकते थे.
पवन ने कहा कि गांव में रहने वाले लोगों का भी अपना सम्मान और सामाजिक जीवन है.सड़क की बदहाली के कारण ग्रामीणों को हर छोटे-बड़े काम के लिए समझौता करना पड़ रहा है.सरकार गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने और विकास की बात करती है, लेकिन आदमपुर की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि यहां के लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता में रखा ही नहीं गया है.
"सड़क की स्थिति ऐसी है कि बाहर से आने वाले मेहमान और रिश्तेदार गांव तक पहुंचने में असहज महसूस करते हैं.कई बार मजबूरी में गांव के बाहर किसी निजी भवन को पैसे देकर आयोजन करना पड़ता है. अगर सड़क ठीक रहती तो हमलोग अपने घर और गांव में ही शादी-विवाह तथा दूसरे सभी कार्यक्रम सम्मानपूर्वक आयोजित कर सकते थे."- पवन कुमार, स्थानीय ग्रामीण
छात्र-छात्राओं और मजदूरों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित
आदमपुर गांव की इस बदहाल सड़क का सबसे अधिक असर विद्यार्थियों, महिलाओं, बुजुर्गों और मजदूर वर्ग पर पड़ रहा है. प्रतिदिन स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राओं को कीचड़ और गंदे पानी के बीच से गुजरना पड़ता है.कई बार कपड़े खराब होने और फिसलने का डर बना रहता है.वहीं, मजदूरी करने वाले लोगों को काम पर जाने के लिए इसी सड़क का सहारा लेना पड़ता है.
देवदत्त कुमार ने बताया कि बीते दिनों स्कूली बच्चों से भरा एक ई-रिक्शा इसी बदहाल सड़क पर पलट गया था. हादसे में कुछ बच्चों को मामूली चोटें आईं थीं. गनीमत रही कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई और न ही ई-रिक्शा चालक को गंभीर चोट पहुंची.
घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बच्चों और ई-रिक्शा को बाहर निकाला.यदि समय रहते सड़क की मरम्मत और जलनिकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है. ग्रामीणों ने प्रशासन से सवाल किया है कि आखिर स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए सड़क की मरम्मत कब होगी? क्या प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है?
"सड़क की स्थिति के कारण कई बार लोगों को पैदल चलने में भी परेशानी होती है. दोपहिया और छोटे चारपहिया वाहनों का परिचालन जोखिम भरा हो गया है. नाले के गंदे पानी के लगातार जमा रहने से दुर्गंध की समस्या भी बनी रहती है.इससे आसपास रहने वाले परिवारों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है."- मनीष कुमार यादव, स्थानीय ग्रामीण
कब जागेगा प्रशासन?
ग्रामीण पन्नालाल यादव ने बताया कि एनएच-80 से जुड़ने वाली यह सड़क केवल आदमपुर गांव के लोगों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हलिमपुर, गौरीपुर और आसपास के दर्जनों गांवों के आवागमन का भी प्रमुख माध्यम है.इसके बावजूद सड़क की स्थिति में सुधार नहीं होना व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है.
ग्रामीणों की मांग है कि संबंधित विभाग के अधिकारी तत्काल स्थल निरीक्षण करें. सबसे पहले सड़क पर जमा नाले के गंदे पानी की निकासी सुनिश्चित की जाए.नाले की समुचित व्यवस्था की जाए, ताकि पानी सड़क पर नहीं फैले. इसके साथ ही क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण और मरम्मत कराकर आवागमन को सुचारु बनाया जाए.
ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक, पंचायत प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है.उनका कहना है कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा.दो वर्षों से अधिक समय से परेशानी झेल रहे लोगों को धरातल पर समाधान चाहिए.
प्रखंड विकास पदाधिकारी का बयान
वहीं मामले को लेकर जमालपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि आदमपुर गांव की सड़क और जलजमाव की समस्या की जानकारी लेकर संबंधित विभाग एवं पंचायत प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित किया जाएगा. समस्या के कारणों की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ताकि ग्रामीणों को आवागमन में हो रही परेशानी से राहत मिल सके.
इसे भी पढ़ें-
गंदे तालाब और अव्यवस्थाओं के बीच गुजरेंगे हजारों श्रद्धालु, बक्सर की पंचकोशी परिक्रमा से पहले की तस्वीर देखिए
बिहार के मसौढ़ी में दो साल बाद भी अधूरा पड़ा 60 करोड़ का प्रोजेक्ट, महाजाम और कीचड़ से जनता बेहाल