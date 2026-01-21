007 गैंग का मुख्य सरगना AGTF की गिरफ्त में, सांवरिया सेठ के दर्शन करने जाते समय जोधपुर में दबोचा
25 हजार रुपए के इनामी बदमाश पर हत्या के प्रयास, फायरिंग, अवैध हथियार और तस्करी के 48 मुकदमे दर्ज हैं.
Published : January 21, 2026 at 4:02 PM IST
जयपुर: एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) राजस्थान ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जोधपुर जिले की कुख्यात 007 गैंग के मुख्य सरगना, हार्डकोर अपराधी और लोहावट थाने के हिस्ट्रीशीटर राजूराम उर्फ राजू पिलवा को गिरफ्तार किया है. उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और वह लंबे समय से फरार चल रहा था. वह अपराधी भक्ति की आड़ लेने की फिराक में था और सांवरिया सेठ मंदिर दर्शन करने की योजना बना रहा था. इसी दौरान सूचना मिलने पर एजीटीएफ ने उसे दबोच लिया.
एडीजी (एजीटीएफ) दिनेश एमएन ने बताया कि कांस्टेबल सुनील को मिली सटीक सूचना की पुष्टि के बाद तुरंत कार्रवाई की गई. एसपी ज्ञानचंद यादव और एएसपी नरोत्तम लाल वर्मा के सुपरविजन व डीएसपी फूलचंद टेलर और एएसआई राकेश जाखड़ के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई.
पढ़ें: संगठित अपराधियों के खिलाफ एजीटीएफ और पुलिस की कार्रवाई, सुबह 4 बजे से 15 ठिकानों पर छापे
जोधपुर में सर्किल पर कर रहा था दोस्तों का इंतजार: उन्होंने बताया कि राजू पीलवा जोधपुर के शताब्दी सर्किल चौराहे पर अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था. उसकी योजना अपने साथियों के साथ सांवरिया सेठ मंदिर जाकर दर्शन करने की थी, लेकिन जैसे ही मुखबिर ने एजीटीएफ के कांस्टेबल सुनील को सूचना दी टीम ने बिना समय गंवाए जाल बिछा दिया और जब तक आरोपी संभल पता एजीटीएफ की टीम ने उसे दबोच लिया.
उन्होंने बताया कि राजूराम उर्फ राजू मांजू द्वारा गठित 007 गैंग का वर्तमान में मुख्य सरगना राजू पीलवा ही था. उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, फायरिंग, अवैध हथियार और मादक पदार्थ की तस्करी सहित कुल 48 गंभीर प्रकरण दर्ज हैं. फरारी के दौरान भी वह गैंग के माध्यम से संगठित अपराधों को अंजाम दे रहा था. अब एजीटीएफ ने आरोपी को लोहावट थाना पुलिस के हवाले किया है.
यह भी पढ़ें: बूंदी पुलिस का मेगा ऑपरेशन: 94 ठिकानों पर छापे, 283 अपराधी दबोचे
इस मामले में पुलिस ने रखा था इनाम: उन्होंने बताया कि फतेहसागर (लोहावट) निवासी श्रवण कुमार ने 11 अक्टूबर 2025 को एक रिपोर्ट में बताया कि राजूराम उस पर डोडा तस्करी की मुखबिरी करने का झूठा आरोप लगाकर लगातार धमकियां दे रहा था. वह 10 अक्टूबर को अपनी कैंपर गाड़ी से पीलवा गांव की ओर जा रहा था. फतेहसागर पंचायत के पास आरोपी राजूराम, उसके भाई मदन सहित 15-16 बदमाशों ने रास्ता रोककर फायरिंग की और गाड़ी को टक्कर मार दी. एक गोली परिवादी को लगी. आरोपियों ने उसकी गाड़ी में आग लगा दी.
हनुमान साईं हत्याकांड का मुख्य आरोपी है राजू: उन्होंने बताया कि राजूराम पीलवा अवैध मादक पदार्थ और हथियार तस्करी में लिप्त एक कुख्यात हार्डकोर गैंगस्टर है. वह देचू थाना पुलिस पर फायरिंग और चर्चित हनुमान साईं हत्याकांड का मुख्य आरोपी रहा है. इस हत्याकांड के बाद सामराउ गांव में जातीय संघर्ष भड़क उठा था. जिसमें भीड़ द्वारा करीब दो दर्जन मकानों को आग के हवाले कर दिया गया था, जिससे क्षेत्र में लंबे समय तक तनाव बना रहा. उसकी गिरफ्तारी को संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.