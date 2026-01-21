ETV Bharat / state

007 गैंग का मुख्य सरगना AGTF की गिरफ्त में, सांवरिया सेठ के दर्शन करने जाते समय जोधपुर में दबोचा

पुलिस की गिरफ्त में गैंगस्टर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) राजस्थान ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जोधपुर जिले की कुख्यात 007 गैंग के मुख्य सरगना, हार्डकोर अपराधी और लोहावट थाने के हिस्ट्रीशीटर राजूराम उर्फ राजू पिलवा को गिरफ्तार किया है. उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और वह लंबे समय से फरार चल रहा था. वह अपराधी भक्ति की आड़ लेने की फिराक में था और सांवरिया सेठ मंदिर दर्शन करने की योजना बना रहा था. इसी दौरान सूचना मिलने पर एजीटीएफ ने उसे दबोच लिया. एडीजी (एजीटीएफ) दिनेश एमएन ने बताया कि कांस्टेबल सुनील को मिली सटीक सूचना की पुष्टि के बाद तुरंत कार्रवाई की गई. एसपी ज्ञानचंद यादव और एएसपी नरोत्तम लाल वर्मा के सुपरविजन व डीएसपी फूलचंद टेलर और एएसआई राकेश जाखड़ के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. पढ़ें: संगठित अपराधियों के खिलाफ एजीटीएफ और पुलिस की कार्रवाई, सुबह 4 बजे से 15 ठिकानों पर छापे जोधपुर में सर्किल पर कर रहा था दोस्तों का इंतजार: उन्होंने बताया कि राजू पीलवा जोधपुर के शताब्दी सर्किल चौराहे पर अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था. उसकी योजना अपने साथियों के साथ सांवरिया सेठ मंदिर जाकर दर्शन करने की थी, लेकिन जैसे ही मुखबिर ने एजीटीएफ के कांस्टेबल सुनील को सूचना दी टीम ने बिना समय गंवाए जाल बिछा दिया और जब तक आरोपी संभल पता एजीटीएफ की टीम ने उसे दबोच लिया.