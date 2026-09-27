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Conress in Nikay Chunav : फ्लोर मैनेजमेंट फिसड्डी...ना पार्षदों को एकजुट रख पाए और ना ही साध पाए निर्दलीय, भाजपा में सेंधमारी तो दूर की कौड़ी

जयपुर: प्रदेश में ढाई साल बाद सत्ता में वापसी का दावा कर रही कांग्रेस को निकाय चुनाव परिणाम से तगड़ा झटका लगा. भाजपा भले ही वोट शेयरिंग में कांग्रेस से महज 0.94 प्रतिशत के मामूली अंतर से आगे हो, लेकिन सत्ताधारी भाजपा ने करीब 70 फीसदी निकायों में बोर्ड बना लिए. कांग्रेस के शीर्ष नेता भले भाजपा पर सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगा रहे हों, लेकिन निकाय चुनाव के रिजल्ट से कांग्रेस कार्यकर्ता हताश हैं.

कांग्रेस में चर्चा इस पर भी है कि निकाय चुनाव में खराब परिणाम के लिए पार्टी नेताओं की गुटबाजी और खराब फ्लोर मैनेजमेंट भी बड़ी वजह रही है. पार्टी फ्लोर मैनेजमेंट में फिसड्डी साबित हुई. इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि पार्टी को जिन निकायों में बढ़त थी, वहां भी खराब मैनेजमेंट के चलते कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा ने वहां अपने बोर्ड बना लिए.

कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी बोले... (ETV Bharat Jaipur)

हार की समीक्षा कर रहे : प्रदेश कांग्रेस महासचिव और प्रवक्ता आरसी चौधरी ने कहा कि जिन निकायों में पार्टी की हार हुई है, उसकी समीक्षा कर रहे हैं. रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं. आने वाले पंचायत चुनाव में बेहतर प्रबंधन के साथ भाजपा के कृत्यों का करारा जवाब दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा सरकार ने जनादेश को धनबल और पुलिस के दम पर कुचलले का प्रयास किया, उसका गवाह पूरा प्रदेश है. कई निकायों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन भाजपा ने वहां धनबल और पुलिस का इस्तेमाल कर अपना बोर्ड बना लिया. निश्चित तौर पर हम हार की समीक्षा कर रहे हैं. पंचायत चुनाव में भाजपा को करारा जवाब देंगे.

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पार्षदों को एकजुट नहीं रख पाए: पार्टी नेताओं का कहना है, जिन निकायों में कांग्रेस को बढ़त थी, वहां भी कांग्रेस अपने पार्षद एकजुट नहीं रख पाई. निर्दलीय और दूसरे दलों में सेंधमारी में भी कांग्रेस विफल रही जबकि सत्ताधारी भाजपा ने उन निकायों में अपने बोर्ड बना लिए, जहां वह कांग्रेस और निर्दलीयों से भी पीछे थी. ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व को जिलों में जिन नेताओं के पास फ्लोर मैनेजमेंट था, उनकी जवाबदेही तय करके कार्रवाई करनी चाहिए.

पाली-अजमेर-कोटा में क्रॉस वोटिंग: पाली, अजमेर और कोटा नगर निगमों में कांग्रेस पार्षदों की क्रॉस वोटिंग ने पार्टी का खेल बिगाड़ दिया. फ्लोर मैनेजमेंट की पोल खोल दी. पाली और अजमेर में कांग्रेस बढ़त के बावजूद बोर्ड नहीं बना पाई. इनमें कांग्रेस पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग कर भाजपा के बोर्ड बनवाए. कोटा में कांग्रेस पार्षदों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप पार्टी नेताओं ने ही लगाए हैं. कोटा में बीजेपी को 59 और कांग्रेस को 39 सीटें मिली, लेकिन महापौर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को 65 एवं कांग्रेस उम्मीदवार को 35 वोट मिले. कांग्रेस के चार पार्षदों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप हैं.

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अजमेर व पाली में खोई बढ़त: अजमेर निगम में कांग्रेस बढ़त में थी. वहां कांग्रेस को 37 और बीजेपी को 32 सीटें मिली, लेकिन महापौर चुनाव में बीजेपी को 43 एवं कांग्रेस प्रत्याशी को 37 वोट मिले. दिलचस्प यह भी है कि तीन निर्दलीयों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी. उस लिहाज से कांग्रेस के पास 40 वोट थे, लेकिन कांग्रेस के ही तीन पार्षदों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप हैं. यही स्थिति पाली निगम की है. यहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी. कांग्रेस के 29 और बीजेपी के 21 पार्षद थे, जबकि 15 निर्दलीय थे. महापौर चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को तीन वोट मिले, जबकि 33 वोट के साथ भाजपा का महापौर चुना गया. कांग्रेस की बागी राजबाला हिंगड़ को 29 वोट मिले. इस लिहाज से कांग्रेस के 26 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की.

जोधपुर में निर्दलीयों को नहीं साध पाए: जोधपुर और अलवर नगर निगम में भी कांग्रेस के फ्लोर मैनेजमेंट पर सवाल खड़े हो रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में कांग्रेस ने 44 और भाजपा ने 45 वार्ड जीते. 10 निर्दलीय और एक आरएलपी पार्षद था. इसके बावजूद महापौर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को 53 और कांग्रेस उम्मीदवार को 47 वोट मिले. भाजपा को 8 निर्दलीयों के वोट मिले जबकि कांग्रेस को केवल तीन निर्दलीय का साथ मिला. ऐसे में फ्लोर मैनेजमेंट पर सवाल खड़े हो रहे हैं. पार्टी नेता निर्दलीयों को नहीं साध पाए.