विकास, टैक्स और जनसमस्याओं पर होगा चतरा नगर परिषद चुनाव का फैसला, जानें इस बार किन मुद्दों पर जनता करने वाली है वोट
चतरा नगर परिषद चुनाव को लेकर जनता अपने मुद्दे तय कर चुकी है. प्रत्याशी लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं.
Published : February 4, 2026 at 4:58 PM IST
चतरा: नगर परिषद चुनाव को लेकर शहर में सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है. 22 वार्डों वाले चतरा नगर परिषद में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म है और प्रत्याशी जनसंपर्क में जुट गए हैं. शहर की बढ़ती आबादी और लगातार बढ़ती जन समस्याओं के बीच इस बार भी विकास चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है. प्रत्याशी अपने-अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता अब सीधे सवाल पूछने के मूड में दिख रही है.
बीते कुछ वर्षों में चतरा शहर की आबादी में इजाफा हुआ है, जिसके साथ ही बुनियादी सुविधाओं की कमी भी और ज्यादा महसूस की जा रही है. सड़क जाम, साफ-सफाई, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे मुद्दे आम लोगों के लिए रोजमर्रा की परेशानी बन चुके हैं. ऐसे में नगर परिषद चुनाव में स्थानीय मुद्दे ही पूरी तरह हावी नजर आ रहे हैं. शहर में बाइपास सड़क का निर्माण एक अहम मुद्दा बना हुआ है. सांसद कालीचरण सिंह द्वारा बाइपास सड़क निर्माण का भूमि पूजन तो किया गया, लेकिन निर्माण की रफ्तार काफी धीमी होने के कारण लोगों की परेशानी कम नहीं हो पाई है.
बाइपास अधूरा रहने से शहर के मुख्य मार्गों पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे स्कूली बच्चों, मरीजों और कामकाजी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. साफ-सफाई की स्थिति भी नगर परिषद के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है. कई वार्डों में नियमित कचरा उठाव नहीं होने से गंदगी फैल रही है. नालियों की सफाई नहीं होने से बरसात के दिनों में जलजमाव की समस्या गंभीर रूप ले लेती है. पेयजल की समस्या भी चुनावी बहस के केंद्र में है. कई मोहल्लों में नियमित पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती, जिससे लोगों को निजी साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है.
वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी जनता में असंतोष है. चतरा अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था को लेकर लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं. इस बार के चुनाव में युवाओं की भागीदारी भी ज्यादा देखने को मिल रही है. कई युवा चेहरे पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, वहीं पूर्व में पार्षद रह चुके कई प्रतिनिधि भी एक बार फिर जनता से समर्थन मांग रहे हैं. ऐसे में पुराने प्रतिनिधियों से उनके पिछले कार्यकाल के अधूरे वादों और लंबित योजनाओं पर जनता सवाल कर रही है.
चतरा नगर परिषद चुनाव में कुल 35,562 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें 17,025 पुरुष मतदाता और 18,037 महिला मतदाता शामिल हैं. चुनाव के लिए कुल 42 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो 26 भवनों में संचालित होंगे. इनमें से 22 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और 20 को सामान्य श्रेणी में रखा गया है. मतदान 23 फरवरी को संपन्न होगा.
नगर परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजवीर ने कहा कि सभी प्रत्याशी अपने-अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि जनता इस बार मुद्दों के आधार पर फैसला करेगी. राजवीर ने कहा कि चतरा नगर परिषद में अब तक जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है, जिससे लोग बदलाव चाहते हैं. उन्होंने होल्डिंग टैक्स को सबसे बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि बढ़े हुए टैक्स से आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है.
वहीं मतदाता नसरुद्दीन अंसारी ने कहा कि इस बार जनता विकास के मुद्दे पर ही वोट डालेगी. उन्होंने कहा कि जो प्रत्याशी लगातार जनता के बीच रहेगा और उनकी समस्याओं को समझेगा, उसी को वोट मिलेगा. मतदाता अब्दुल सत्तार ने भी होल्डिंग टैक्स को जानलेवा टैक्स बताते हुए इसे चुनाव का बड़ा मुद्दा करार दिया.
उन्होंने कहा कि अस्पतालों में सही इलाज नहीं होना और गांव-मोहल्लों में सड़कों की खराब हालत को लेकर जनता में भारी आक्रोश है. कुल मिलाकर चतरा नगर परिषद चुनाव में इस बार स्थानीय मुद्दे, विकास, टैक्स और बुनियादी सुविधाएं निर्णायक भूमिका निभाने जा रहे हैं. जनता का रुख साफ है कि इस बार वादों से ज्यादा काम को तरजीह दी जाएगी, और उसी के आधार पर नगर परिषद की नई सरकार का गठन होगा.
यह भी पढ़ें:
धनबाद में संजीव सिंह और भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी ने भरा नामांकन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले- बर्दाश्त नहीं की जाएगी अनुशासनहीनता
चंद्रशेखर अग्रवाल की एंट्री से झामुमो में मेयर पद को लेकर असमंजस, स्थापना दिवस पर सीएम करेंगे तय
नगर निकाय चुनाव में जबरदस्त नामांकन, अब तक 1500 से अधिक भरे गये पर्चे, किस्मत आजमाने उतरे राजनीतिक दलों के नेता