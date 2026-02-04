ETV Bharat / state

विकास, टैक्स और जनसमस्याओं पर होगा चतरा नगर परिषद चुनाव का फैसला, जानें इस बार किन मुद्दों पर जनता करने वाली है वोट

चतरा: नगर परिषद चुनाव को लेकर शहर में सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है. 22 वार्डों वाले चतरा नगर परिषद में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म है और प्रत्याशी जनसंपर्क में जुट गए हैं. शहर की बढ़ती आबादी और लगातार बढ़ती जन समस्याओं के बीच इस बार भी विकास चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है. प्रत्याशी अपने-अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता अब सीधे सवाल पूछने के मूड में दिख रही है.

बीते कुछ वर्षों में चतरा शहर की आबादी में इजाफा हुआ है, जिसके साथ ही बुनियादी सुविधाओं की कमी भी और ज्यादा महसूस की जा रही है. सड़क जाम, साफ-सफाई, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे मुद्दे आम लोगों के लिए रोजमर्रा की परेशानी बन चुके हैं. ऐसे में नगर परिषद चुनाव में स्थानीय मुद्दे ही पूरी तरह हावी नजर आ रहे हैं. शहर में बाइपास सड़क का निर्माण एक अहम मुद्दा बना हुआ है. सांसद कालीचरण सिंह द्वारा बाइपास सड़क निर्माण का भूमि पूजन तो किया गया, लेकिन निर्माण की रफ्तार काफी धीमी होने के कारण लोगों की परेशानी कम नहीं हो पाई है.

बाइपास अधूरा रहने से शहर के मुख्य मार्गों पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे स्कूली बच्चों, मरीजों और कामकाजी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. साफ-सफाई की स्थिति भी नगर परिषद के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है. कई वार्डों में नियमित कचरा उठाव नहीं होने से गंदगी फैल रही है. नालियों की सफाई नहीं होने से बरसात के दिनों में जलजमाव की समस्या गंभीर रूप ले लेती है. पेयजल की समस्या भी चुनावी बहस के केंद्र में है. कई मोहल्लों में नियमित पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती, जिससे लोगों को निजी साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है.

वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी जनता में असंतोष है. चतरा अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था को लेकर लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं. इस बार के चुनाव में युवाओं की भागीदारी भी ज्यादा देखने को मिल रही है. कई युवा चेहरे पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, वहीं पूर्व में पार्षद रह चुके कई प्रतिनिधि भी एक बार फिर जनता से समर्थन मांग रहे हैं. ऐसे में पुराने प्रतिनिधियों से उनके पिछले कार्यकाल के अधूरे वादों और लंबित योजनाओं पर जनता सवाल कर रही है.