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कोडिन कफ सिरप की अंतरराष्ट्रीय तस्करी करने वाला मुख्य हैंडलर गिरफ्तार, बांग्लादेश तक पहुंचता था, जानिए तस्करी का तरीका

सोनभद्र SIT ने मुख्य हैंडलर जुबेर हुसैन शेख को हावड़ा (पश्चिम बंगाल) से गिरफ्तार किया है.

सोनभद्र SIT ने हैंडलर को हावड़ा से गिरफ्तार किया है.
सोनभद्र SIT ने हैंडलर को हावड़ा से गिरफ्तार किया है. (Photo Credit; Sonbhadra Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 6:19 PM IST

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सोनभद्र : कोडिन कफ सिरप मामले में सोनभद्र SIT ने अहम गिरफ्तारी की है. टीम ने तस्करी गैंग के हैंडलर जुबैर शेख को हावड़ा (पश्चिम बंगाल) से गिरफ्तार किया है. जुबेर हुसैन शेख मूल रूप से महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का रहने वाला है. जुबैर शेख का गैंग शुभम जायसवाल सिंडिकेट का कफ सिरप बांग्लादेश बॉर्डर तक पहुंचाने का काम करता था.

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा ने बताया, एनडीपीएस एक्ट के मुख्य अभियुक्त शुभम जायसवाल पुत्र भोला प्रसाद निवासी, थाना आदमपुर, जनपद वाराणसी व अन्य तस्करों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है. सोनभद्र SIT टीम ने अभियुक्त जुबेर हुसैन शेख पुत्र हुसैन शेख निवासी महाराष्ट्र को लिलुआ थाना क्षेत्र हावड़ा सिटी (पश्चिम बंगाल) से गिरफ्तार किया है.

पूछताछ में जुबेर हुसैन शेख ने बताया, शुभम जायसवाल के शैली ट्रेडर्स, रांची से फेंसाडील कफ सिरप की तस्करी बंग्लादेश तक कराता था. नशीले कफ सिरप को ट्रकों के माध्यम से अपने ड्राइवरों द्वारा बिहार के पूर्णिया तथा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी व कूंचबिहार बॉर्डर तक भेजता था. इसके बाद ट्रकों को बांग्लाभाषी चालकों द्वारा चावलों की बोरी में छिपाकर या अन्य तरीके से बांग्लादेश तक ले जाया जाता था.

इस तस्करी के गैंग में अधिकतर लोग बांग्ला भाषी है, क्योंकि बांग्लादेश तक इस नशीले कफ सीरप फेंसाडील की तस्करी के गैंग द्वारा काम करने में बांग्ला भाषियों के सम्मिलित होने से आसानी रहती है. उसने बताया कि पूर्णिया (बिहार) के थाना मारंगा, वायसी व सरसी क्षेत्र में उसके गैंग में अमीन, फिरोज, सुमेर शेख, (निवासी औरंगाबाद, महाराष्ट्र), आदिल (निवासी उत्तर प्रदेश) एवं वसिम को रांची में कफ सिरप तस्करी के दौरान ट्रक सहित पकड़ा जा चुका है.

जुबेर हुसैन शेख ने बताया, ड्राइवरों से कहा जाता था कि गिरफ्तारी की स्थिति में वे गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी व सही नाम पता पुलिस को नहीं बताएंगे. इसके बदले गिरोह द्वारा उनके परिवारों की आर्थिक सहायता एवं जमानत हेतु कानूनी मदद की जाती है. गिरोह ने हावड़ा पास कल्याणी एक्सप्रेस-वे स्थित एक होटल में बैठक की थी.

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कोडिन कफ सिरप का हैंडलर गिरफ्तार
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