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कोडिन कफ सिरप की अंतरराष्ट्रीय तस्करी करने वाला मुख्य हैंडलर गिरफ्तार, बांग्लादेश तक पहुंचता था, जानिए तस्करी का तरीका

सोनभद्र SIT ने हैंडलर को हावड़ा से गिरफ्तार किया है. ( Photo Credit; Sonbhadra Police )