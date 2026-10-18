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जहरीली गैस के खतरे की आशंका के बाद खोला गया बोकारो स्टील प्लांट का मेन गेट, 150 जवान तैनात, विस्थापितों का आंदोलन जारी

दो दिनों से बोकारो स्टील प्लांट के सभी गेट बंद रहने के बाद रविवार को चास एसडीएम प्रांजल ढांडा और एएसपी वेदांत शंकर मौके पर पहुंचे. फिर उन्होंने आंदोलनकारियों से बातचीत कर गेट खुलवाया. इसके बाद ए शिफ्ट के कर्मचारियों की आवाजाही शुरू हो गई.

बोकारो स्टील प्लांट का खोला गया मेन गेट (Etv Bharat)

एसडीएम ने बताया कि प्लांट में जहरीली गैसों की मौजूदगी के कारण संभावित लीकेज को लेकर सुरक्षा चिंता बढ़ गई थी. जरूरत पड़ने पर अन्य गेट भी खुलवाए जाएंगे. सभी कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है. वर्कर में भी जो भय का माहौल था, वह धीरे-धीरे कम होने लगा है. कर्मचारी भी अब सामान्य रूप से प्लांट के अंदर जा रहे हैं. ए शिफ्ट नॉर्मल और शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हो गया है.

बोकारो स्टील प्लांट (Etv Bharat)

वहीं, एएसपी ने बताया कि सुरक्षा के लिए जगुआर, होमगार्ड और जिला बल के करीब 150 जवान तैनात किए गए हैं. उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी धरना स्थल पर धरना जारी रखें, उससे कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन प्लांट का संचालन बाधित नहीं करें.

गौरतलब है कि प्रबंधन ने उत्पादन ठप होने से प्रतिदिन करीब 30 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान जताया है. वहीं विस्थापितों के आंदोलन का आज नौवां दिन है.