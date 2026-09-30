IIT BHU में उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह बोले- "पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को जागरूक करना"
कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 10:31 PM IST
वाराणसी : आईआईटी बीएचयू में हिंदी माह 2026 के तहत बुधवार को मुख्य समारोह का आयोजन किया गया. समारोह में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता संस्थान के निदेशक आचार्य अमित पात्रा ने की. कार्यक्रम में हिंदी माह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया.
मुख्य अतिथि हरिवंश नारायण सिंह ने हिंदी पत्रकारिता की ऐतिहासिक भूमिका, सामाजिक उत्तरदायित्व और भारतीय भाषाओं के महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को जागरूक करना, सरल भाषा में महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी देना तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान करना है.
मुख्य अतिथि ने साहित्य को समाज की चेतना, विचार और संवेदनशीलता को परिष्कृत करने वाला माध्यम बताते हुए विद्यार्थियों को साहित्य से जुड़ने की प्रेरणा दी. उन्होंने आर्थिक आत्मनिर्भरता, ऊर्जा सुरक्षा और स्वदेशी क्षमताओं के विकास जैसे विषयों पर जनजागरूकता बढ़ाने में मीडिया की भूमिका पर भी बल दिया.
22 भाषाओं में अनुवाद की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित अनुवाद तकनीक को भाषाई संवाद की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया. उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं के परस्पर संपर्क से राष्ट्रीय एकता और जनचेतना को नई दिशा मिल सकती है.
संस्थान के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने अपने संबोधन में कहा कि हर भाषा मधुर होती है और किसी भी भाषा को सीखने के साथ उसे आत्मसात करना भी आवश्यक है, भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और विचारों की अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण आधार है.
उन्होंने हिंदी सहित सभी भाषाओं के प्रति सम्मान एवं उनके व्यवहारिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने पर बल दिया. कार्यक्रम में हिंदी माह के दौरान आयोजित गतिविधियों की आख्या उप कुलसचिव (राजभाषा) डॉ. अमित कुमार सिंह ने प्रस्तुत की.
समारोह में संस्थान के कुलसचिव सुमित कुमार विश्वास ने पुरस्कार वितरण किया. हिंदी माह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के परिणामों में हिंदी कहानी प्रतियोगिता के कर्मचारी वर्ग में सिमरन अखौरी ने प्रथम, अंकित जैन ने द्वितीय तथा अभिषेक कुमार शर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया.
छात्र वर्ग में सिद्धार्थ त्रिवेदी प्रथम, मयंक यादव द्वितीय, प्रद्युम्न मंगल तृतीय रहे. हिंदी निबंध प्रतियोगिता के कर्मचारी वर्ग में अंकित जैन प्रथम, रितेश रंजन सिन्हा द्वितीय तथा यमन जायसवाल तृतीय रहे. छात्र वर्ग में सिद्धार्थ त्रिवेदी ने प्रथम, समृद्धि वर्मा ने द्वितीय तथा सौरभ सेन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया. इसके अलावा अन्य श्रेणी में भी पुरस्कार दिए गए.
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