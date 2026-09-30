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IIT BHU में उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह बोले- "पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को जागरूक करना"

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वाराणसी : आईआईटी बीएचयू में हिंदी माह 2026 के तहत बुधवार को मुख्य समारोह का आयोजन किया गया. समारोह में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता संस्थान के निदेशक आचार्य अमित पात्रा ने की. कार्यक्रम में हिंदी माह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया.