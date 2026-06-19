जंतर-मंतर पर लगेगा विश्व योग का जमावड़ा: 18 देशों के 74 छात्र देंगे 'हेल्दी एजिंग' का संदेश, 21 जून को मेगा इवेंट
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में एनआईए में पढ़ने वाले 18 देशों के 74 अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी भी सहभागिता करेंगे.
Published : June 19, 2026 at 5:02 PM IST
जयपुर: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2026 की थीम 'योग फॉर हेल्दी एजिंग' होगी. योग दिवस के तहत देशभर में 100 दिवसीय काउंटडाउन अभियान शुरू हो गया. इसके तहत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की ओर से शुक्रवार को ज़ुम्बा एवं योग रैली का आयोजन किया गया. देशभर में 30 से अधिक योग, स्वास्थ्य एवं जन-जागरूकता कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया.
संस्थान परिसर से बड़ी चौपड़ तक भव्य योग रैली का आयोजन किया गया. इस रैली का नेतृत्व एनआईए के कुलपति प्रो. संजीव शर्मा ने किया. रैली में संस्थान के चिकित्सकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए योग एवं आयुर्वेद को जन-जन तक पहुंचाने का संदेश दिया. रैली का समापन राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान परिसर में हुआ. मुख्य आयोजन 21 जून को जयपुर के जंतर मंतर पर होगा.
इन देशों के विद्यार्थी लेंगे भाग: मुख्य योग कार्यक्रम में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में अध्ययनरत 18 देशों के 74 अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी भी सहभागिता करेंगे. नेपाल, थाईलैंड, नीदरलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ब्राजील, सीरिया, ईरान, जाम्बिया, घाना, फ्रांस, टोगो, नाइजीरिया, तंजानिया, केन्या, मलावी, युगांडा, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), सूरीनाम तथा श्रीलंका से आए विद्यार्थी भारतीय योग एवं आयुर्वेद की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रतिनिधित्व करेंगे.
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संस्थान के कुलपति प्रो. संजीव शर्मा ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ, संतुलित एवं सकारात्मक जीवन जीने की वैज्ञानिक पद्धति है. उन्होंने बताया कि एनआईए जयपुर ने योग दिवस के 100-दिवसीय अभियान के दौरान भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, राजस्थान पुलिस, रेलवे, विश्वविद्यालयों तथा विभिन्न सरकारी संस्थानों में योग, तनाव प्रबंधन, समग्र स्वास्थ्य एवं कल्याण से जुड़े विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं.
विशेष योग सत्र का भी आयोजन: प्रो. शर्मा ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य योग दिवस-2026 की थीम 'योग फॉर हेल्दी एजिंग' को जन-जन तक पहुंचाते हुए स्वस्थ एवं निरोगी भारत के निर्माण में योगदान देना है. इस अवसर पर स्वस्थवृत्त एवं योग विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो. दुर्गावती देवी ने बताया कि योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम के तहत 21 जून 2026 को जयपुर के ऐतिहासिक जंतर-मंतर में राज्य स्तरीय सामूहिक योग प्रोटोकॉल अभ्यास एवं योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.
कार्यक्रम में संस्थान के चिकित्सक, अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी, शोधार्थी एवं बड़ी संख्या में आमजन सहभागिता करेंगे. उन्होंने बताया कि इसी दिन एनआईए जयपुर की एक विशेष टीम वायुसेना स्टेशन, जयपुर में वायुसेना कर्मियों एवं उनके परिवारजनों के लिए विशेष योग सत्र का आयोजन करेगी.