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हमीरपुर में मुख्य नहर में कटान, 200 एकड़ खेत जलमग्न, अर्जुन सहायक परियोजना पर उठे सवाल

नहर में कटान से खरीफ की बुवाई प्रभावित, किसानों का सवाल-मुख्य नहर ही कट गई, माइनरों का क्या होगा

मुख्य नहर में कटान से खेत जलमग्न.
मुख्य नहर में कटान से खेत जलमग्न. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 7:30 PM IST

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हमीरपुर: बुंदेलखंड के किसानों को सिंचाई का स्थायी समाधान देने के लिए करीब 2,593 करोड़ रुपये की अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना सवालों के घेरे में है. मौदहा क्षेत्र के कपसा और टिकरी गांव के पास मुख्य नहर में कटान हो गई है, जिससे खेतों में पानी भर गया है. किसानों का दावा है कि करीब 200 एकड़ क्षेत्र में खरीफ की फसल की बुवाई प्रभावित हुई है. किसानों का कहना है कि सिंचाई के समय नहर सूखी रही, जबकि बारिश के दौरान मुख्य नहर में कटान होने से खेत जलमग्न हो गए.

मुख्य नहर में कटान. (Video Credit; ETV Bharat)

साल 2009 में स्वीकृत अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2021 को लोकार्पण किया था. परियोजना के तहत बांदा, महोबा, हमीरपुर और ललितपुर की 59,485 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने तथा करीब दो लाख किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया. हमीरपुर जिले में 12,201 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का लक्ष्य निर्धारित है. मुख्य नहर की कुल लंबाई 53 किलोमीटर है, जिसमें 26 किलोमीटर महोबा और 27 किलोमीटर हमीरपुर जिले में आती है. हमीरपुर में 10 और महोबा में 12 माइनरों का निर्माण किया गया है.

मुख्य नहर में कटान से खेतों में भरा पानी, खरीफ की बुवाई प्रभावित।
मुख्य नहर में कटान से खेतों में भरा पानी, खरीफ की बुवाई प्रभावित। (Photo Credit; ETV Bharat)

200 एकड़ खेतों में भरा पानी

ईटीवी भारत ने कुछ दिन पहले इचौली माइनर के अधूरे निर्माण, मुख्य नहर की पटरी पर जगह-जगह पड़े मिट्टी के ढेर और अधूरे कार्यों को उजागर किया था. अब मुख्य नहर में कटान होने के बाद किसानों ने परियोजना के निर्माण और रखरखाव की गुणवत्ता पर फिर सवाल उठाए हैं. ग्रामीणों के अनुसार कटान के बाद नहर का पानी खेतों से होकर नाले की ओर बहने लगा. खेत उड़द, तिल, ज्वार और बाजरा जैसी खरीफ फसलों की बुवाई के लिए तैयार थे. जलभराव के कारण किसानों को बुवाई टालनी पड़ रही है. टिकरी मौजा के किसान अवधेश कुमार ने बताया कि मुख्य नहर में कटान होने से करीब 200 एकड़ खेतों में पानी भर गया. पानी खेतों से होकर नाले की ओर बह रहा है, जिससे खरीफ की बुवाई प्रभावित हुई है.

कपसा-टिकरी के बीच मुख्य नहर में कटान के बाद खेतों की ओर बहता पानी.
कपसा-टिकरी के बीच मुख्य नहर में कटान के बाद खेतों की ओर बहता पानी. (Photo Credit; ETV Bharat)

मुख्य नहर ही कट गई, माइनरों का क्या होगा

किसान विजय कुमार ने बताया कि कई स्थानों पर पीली मिट्टी डालकर नहर बनाई गई है. जब तक नहर की पक्की सीसी लाइनिंग नहीं होगी, पानी आने पर कटान होती रहेगी. इसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ेगा. किसान अवधेश सिंह ने बताया कि पिछले छह वर्षों से नहर पर काम होता देख रहे हैं. हर साल अधिकारियों की ओर से पानी मिलने का भरोसा दिया जाता है, लेकिन किसानों को नियमित सिंचाई का लाभ नहीं मिला. अब मुख्य नहर में कटान होने से किसानों की चिंता और बढ़ गई है. किसान हाकिम ने बताया कि खेत खरीफ की फसलों की बुवाई के लिए तैयार थे. नहर का पानी भर जाने से अब खेत सूखने के बाद ही बुवाई हो सकेगी. किसान रामभरोशे सिंह ने कहा कि वर्षों से नहर पर जेसीबी और मजदूर काम करते दिखाई देते हैं, लेकिन किसानों के खेतों तक नियमित सिंचाई का लाभ नहीं पहुंचा. किसान विवेक पाल ने बताया कि कटान के बाद कपसा और टिकरी क्षेत्र के अलावा महोबा जिले के घनडुआ गांव के पास भी नहर क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है.

हमीपुर में जलमग्न खेत.
हमीपुर में जलमग्न खेत. (Photo Credit; ETV Bharat)

मुख्य नहर में डैम से पानी नहीं छोड़ा गया था. बारिश के दौरान नहर में बरसाती (इनलेटिंग) पानी आने से एक स्थान पर कटान हुआ. सूचना मिलते ही मरम्मत कार्य शुरू करा दिया गया है. नहर नई होने के कारण शुरुआती वर्षों में कुछ तकनीकी समस्याएं सामने आ सकती हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से दुरुस्त किया जा रहा है. मुख्य नहर की कुल लंबाई 53 किलोमीटर है, जिसमें 26 किलोमीटर महोबा और 27 किलोमीटर हमीरपुर में है. हमीरपुर में 10 तथा महोबा में 12 माइनर हैं. -एस.के. सिंह, अधिशासी अभियंता, अर्जुन सहायक परियोजना

किसानों का सवाल-जरूरत के समय पानी क्यों नहीं मिला?

किसानों का कहना है कि खरीफ सीजन में सिंचाई के समय मुख्य नहर में नियमित पानी नहीं आया. खेत तैयार होने के बाद भी किसान पानी का इंतजार करते रहे. अब बारिश के दौरान नहर में कटान होने से खेतों में जलभराव हो गया और बुवाई प्रभावित हुई. किसानों का सवाल है कि जब सिंचाई की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब पानी क्यों नहीं मिला?

हर साल मरम्मत पर खर्च, फिर भी कटान क्यों?

किसानों का कहना है कि मुख्य नहर और माइनरों की हर वर्ष सफाई, सिल्ट निकासी और मरम्मत कराई जाती है. इसके बावजूद मुख्य नहर में कटान होने से रखरखाव और निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। किसानों ने पूरे मामले की तकनीकी जांच कराने की मांग की है.

यह भी पढ़ें: हमीरपुर, महोबा, बांदा, ललितपुर के किसानों के साथ छल, लोकार्पण के 60 माह बाद भी अधूरी है अरबों की अर्जुन सहायक परियोजना

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