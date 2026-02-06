ETV Bharat / state

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर और जोधपुर बेंच को बम से उड़ाने की धमकी, मुख्य पीठ को पहली बार

धमकी के बाद एक घंटे टाली सुनवाई. परिसर के चप्पे चप्पे की जांच की गई.

Security personnel inspecting the High Court
हाईकोर्ट की जांच करते हुए सुरक्षाकर्मी (ETV Bharat Jaipur)
February 6, 2026

जयपुर/जोधपुर : राजस्थान हाईकोर्ट के जयपुर और जोधपुर परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. बम धमाके को लेकर मिले ई-मेल के बाद उच्चाधिकारियों को जानकारी देकर दोनों जगह पूरे हाईकोर्ट परिसर को खाली कराया गया. एक घंटे सुनवाई टाल दी गई. जयपुर में पिछले साल दिसंबर में लगातार 4 दिन धमकी भरे मेल मिले थे.

जयपुर हाईकोर्ट चौकी प्रभारी सुमेर सिंह ने बताया कि बम की सूचना मिलते ही पुलिस के बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड की ओर से पूरे हाईकोर्ट परिसर के चप्पे-चप्पे की जांच की गई. हाईकोर्ट के मुख्य परिसर से न्यायिक कर्मचारियों, अधिवक्ताओं व पक्षकारों को बाहर निकाला गया. किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए फायर बिग्रेड और एंबुलेंस तैनात की गई.

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा का कहना है कि हाईकोर्ट में सुरक्षा के माकूल इंतजाम हैं, लेकिन यहां अब तक 7 बार बम से उड़ाने के मेल मिल चुके हैं. जांच एजेंसियां अभी तक यह पता नहीं कर पाई कि मेल कहां से आया. हर बार मेल मिलने के बाद मुकदमों की सुनवाई बीच में रोकनी पड़ती है. कोर्ट परिसर खाली करा लिया जाता है. इससे भय का माहौल पैदा होता है और सुनवाई भी प्रभावित होती है.

Security forces at Jodhpur High Court
जोधपुर हाईकोर्ट में सुरक्षा बल (ETV Bharat Jodhpur)

पहले भी मिल चुकी धमकी: जयपुर हाईकोर्ट प्रशासन को गत वर्ष 31 अक्टूबर को बम विस्फोट की पहली धमकी मिली थी. इसके बाद 5 दिसंबर को दूसरी धमकी दी गई. 8 दिसंबर से लगातार चार दिन तक बम ब्लास्ट को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन को मेल भेजे गए. हर बार बम की सूचना पर की मशक्कत हो जाती है, हालांकि राहत की बात है कि हर बार जांच में कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

मुख्य पीठ को धमकी मिली तो सीजे को दी सूचना: उधर, जोधपुर स्थित उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ को शुक्रवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली. कोर्ट के रजिस्टार प्रशासन को धमकी का मेल मिला. इसकी जानकारी मुख्य न्यायाधीश को दी गई और प्रशासन को सूचित किया. इसके तुरंत बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता झालामंड स्थित न्यू हाईकोर्ट परिसर पहुंचा. हाईकोर्ट को खाली कराया. पूरे परिसर की पड़ताल की गई. न्यायाधीश , अधिवक्ता और स्टाफ न्यायालय से बाहर निकल गए.

High Court premises evacuated in Jodhpur
जोधपुर में खाली कराया हाईकोर्ट परिसर (ETV Bharat Jodhpur)

पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश मौके पर पहुंचे. ATS टीम भी आई. सभी एजेंसीज ने मिलकर पूरे परिसर की छानबीन की. अधिवक्ता गोकुलेश बोहरा ने बताया कि शुक्रवार को सभी न्यायालय में नियमित समय शुरू हो चुकी थी कि करीब 11:00 बजे सिक्योरिटी थ्रेट के चलते कार्यवाही बंद करने का नोटिस जारी किया गया. हाई कोर्ट रजिस्टार के नोटिस के बाद सभी अधिवक्ता और स्टाफ परिषद से बाहर आ गए. सभी न्यायाधीश वहां से निकल गए. जोधपुर पुलिस के बम निरोधक दस्ते एवं एटीएस टीम ने जांच की. एडीसीपी नीरज शर्मा ने बताया कि हाइकोर्ट परिसर में बम की जानकारी पर परिसर की पड़ताल की जा रही है. एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि सिक्योरटी से जुड़ा कम्युनिकेशन मिला है. जोधपुर हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी पहली बार मिली है. जोधपुर कलेक्ट्रेट को भी उड़ाने की धमकी मिल चुकी है.

