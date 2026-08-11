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स्कूटी दुर्घटना और मारपीट मामले में बीजेपी नेता पार्टी से निष्कासित, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

7 अगस्त 2026 की रात एलायंस कॉलोनी गेट के पास फ्लाईओवर पर हुई थी. इस संबंध में गांधी कॉलोनी वार्ड नंबर 27 निवासी अंकित पुत्र अशोक ने 8 अगस्त को कोतवाली रुद्रपुर में लिखित तहरीर दी थी. तहरीर के मुताबिक अंकित का भाई अभिषेक और उसकी बुआ का लड़का जतिन स्कूटी से काशीपुर रोड की ओर से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान एलायंस कॉलोनी गेट के पास पीछे से आ रही स्कॉर्पियो कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी.

रुद्रपुर: एलायंस कॉलोनी गेट के पास फ्लाईओवर पर स्कूटी सवार युवकों को स्कॉर्पियो कार से टक्कर मारने और उसके बाद मारपीट के मामले में पुलिस की कार्रवाई के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भी संगठनात्मक स्तर पर बड़ा कदम उठाया है. पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी सन्नी चुघ को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, घटना के सिलसिले में भाजपा नेता पारस चुघ का नाम सामने आने के बाद पार्टी ने उन्हें उनके पद से मुक्त करने के साथ ही पार्टी से निष्कासित कर दिया है. दोनों सगे भाई है, घटना के बाद भारी आक्रोश देखने के लिए मिला.

टक्कर लगने से अभिषेक और जतिन सड़क पर गिरकर घायल हो गए. आरोप है कि इसके बाद स्कॉर्पियो चालक सन्नी चुघ वाहन से नीचे उतरा और दोनों के साथ मारपीट की. तहरीर में जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने व फोन कर अन्य लोगों को मौके पर बुलाने के आरोप भी लगाए गए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली रुद्रपुर पुलिस ने 8 अगस्त को मुकदमा अपराध संख्या 413/2026 दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की. पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 11 अगस्त 2026 को सन्नी चुघ, निवासी भूरारानी वार्ड नंबर 32, उम्र 32 वर्ष को गंगापुर रोड से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार आरोपी को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है.

बीजेपी संगठन द्वारा जारी कॉपी (Source-BJP organization)

इधर, इस मामले में भाजपा नेता पारस चुघ का नाम सामने आने के बाद पार्टी संगठन ने भी कार्रवाई की है. भाजपा जिला अध्यक्ष कमल कुमार जिंदल ने बताया कि मामले में पारस चुघ का नाम सामने आने के बाद पार्टी हाईकमान और संगठन स्तर पर निर्णय लिया गया. भाजपा जिला महामंत्री रमेश जोशी की ओर से 10 अगस्त 2026 को जारी पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रदेश नेतृत्व एवं भाजपा जिला उधम सिंह नगर के जिलाध्यक्ष कमल कुमार जिंदल के निर्देशानुसार शहीद भगत सिंह मंडल के मंडल महामंत्री पारस चुघ को उनके वर्तमान दायित्व मंडल महामंत्री पद से पदमुक्त एवं पार्टी से निष्कासित किया जाता है. पत्र में यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने की बात कही गई है.

पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम गठित की गई. टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई जारी है.

-अखिलेश कुमार, प्रभारी सीओ-

इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक और संगठनात्मक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है. भाजपा की ओर से संगठन की अनुशासनात्मक कार्रवाई को स्पष्ट करते हुए पारस चुघ को पद और पार्टी, दोनों से बाहर कर दिया गया है. वहीं पुलिस मामले की विवेचना कर रही है. घटना से जुड़े सभी पहलुओं और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की गिरफ्तारी और भाजपा की संगठनात्मक कार्रवाई के बाद इस मामले में आगे की जांच पर सभी की नजर बनी हुई है.

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