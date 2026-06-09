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रामपुर गोलीकांड के मुख्य आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर, रिमांड पर लेगी पुलिस

रामपुर गोलीकांड के मुख्य आरोपी मंटू सिंह ने पलामू कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 9, 2026 at 10:03 AM IST

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पलामू: जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गोलीकांड के मुख्य आरोपी मंटू सिंह ने पलामू कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है. मंटू सिंह को पलामू पुलिस रिमांड पर लेगी और पूछताछ करेगी. मंटू सिंह 17 दिन से फरार चल रहे थे. चैनपुर थाना प्रभारी लालजी ने आत्मसमर्पण की पुष्टि की है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, 23 मई को चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग की घटना हुई थी. इस घटना में सकेंद्र चौधरी नामक युवक की मौत हो गई थी. जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे. घटना के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था.

रामपुर गोलीकांड मामले में 17 नामजद और 23 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस ने उस दौरान कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वहीं, बाकी की तलाश के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी. गोलीकांड के मुख्य आरोपी मंटू सिंह को ही बताया जा रहा था. मामले में चैनपुर थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि पुलिस गोलीकांड के मुख्य आरोपी मंटू सिंह को रिमांड पर लेगी और पूछताछ करेगी.

बता दें कि रामपुर गोलीकांड के खिलाफ एक विरोध आंदोलन शुरू किया गया था. 5 जून को एक विरोध मार्च भी निकाला गया था, जिसमें झारखंड और बिहार के कई विधायक शामिल हुए थे. इस दौरान पलामू और गढ़वा जिला प्रशासन द्वारा पूरे रामपुर इलाके में निषेधाज्ञा लगा दिया गया था.

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