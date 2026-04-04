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फर्रुखाबाद में ओमवीर हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, करीब आठ महीने बाद पकड़ा गया

ओमवीर का शव आरोपियों के ही खेत से ही बरामद हुआ था. पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा.

पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा.
पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा. (Photo Credit; farrukhabad Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 9:04 PM IST

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फर्रुखाबाद : थाना अमृतपुर क्षेत्र में 20 जुलाई 2025 को बहुचर्चित ओमवीर हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. इस जघन्य वारदात के मुख्य साजिशकर्ता देवेंद्र यादव को करीब आठ महीने बाद गिरफ्तार किया गया है. आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है.

पुलिस की ओर से जारी रिलीज में बताया गया है कि ओमवीर पुत्र पेशकार का पहले अपहरण किया गया था. इसके बाद उसके हाथ-पैर बांधकर जिंदा जमीन में दफना दिया गया. घटना के बाद लंबे समय तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका.

करीब आठ माह बाद पुलिस जांच के दौरान ओमवीर का शव आरोपियों के ही खेत से बरामद हुआ. जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिर की मदद से लगातार दबिश देकर मुख्य साजिशकर्ता देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया.

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिलाया था. देवेंद्र यादव पर एक दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और उसके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में हत्या, मारपीट, धमकी समेत कई गंभीर मामले भी दर्ज हैं.

पीड़ित परिवार ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं पुलिस अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है. मामले की जांच जारी है. इससे पहले आरोपी रामू यादव और सुरजीत यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. रामू यादव की निशानदेही पर ही हत्या का खुलासा हुआ था. सुरजीत यादव पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया था, जिसमें एक सिपाही भी जख्मी हुआ था.

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