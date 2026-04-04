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फर्रुखाबाद में ओमवीर हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, करीब आठ महीने बाद पकड़ा गया

पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा. ( Photo Credit; farrukhabad Police )