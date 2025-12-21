झुंझुनू पुलिस को बड़ी सफलता: डेनिश बावरिया हत्याकांड का मुख्य आरोपी दीपक मालसरिया गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार डेनिस बावरिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी दीपक मालसिरया जयपुर में फरारी काट रहा था.
Published : December 21, 2025 at 5:49 PM IST
झुंझुनू: पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर डेनिश बावरिया हत्याकांड के एक और मुख्य आरोपी और 50 हजार रुपए के इनामी फरार बदमाश दीपक मालसरिया को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. लंबे समय से फरार चल रहा यह आरोपी अपनी पहचान छिपाकर मंदिर के बाहर भीख मांगकर गुजारा कर रहा था. पुलिस उसे जयपुर से दबोचकर झुंझुनू लाई है. आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है.
पुलिस के अनुसार, 20 अक्टूबर को आपसी लेन-देन के विवाद में बदमाशों ने डेनिश बावरिया का अपहरण किया था. उसके साथ बेरहमी से जानलेवा मारपीट की गई, जिससे गंभीर रूप से घायल डेनिस को अस्पताल में भर्ती कराया गया. उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी. इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद मुख्य आरोपी दीपक मालसरिया फरार हो गया था. मामले में अब तक एक दर्जन से अधिक बदमाशों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह राजावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दीपक मालसरिया की गिरफ्तारी से हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है. पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जयपुर में छापेमारी कर आरोपी को पकड़ा. वर्तमान में आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है और मामले में अन्य संलिप्त लोगों की तलाश जारी है.