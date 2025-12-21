ETV Bharat / state

झुंझुनू पुलिस को बड़ी सफलता: डेनिश बावरिया हत्याकांड का मुख्य आरोपी दीपक मालसरिया गिरफ्तार

झुंझुनू: पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर डेनिश बावरिया हत्याकांड के एक और मुख्य आरोपी और 50 हजार रुपए के इनामी फरार बदमाश दीपक मालसरिया को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. लंबे समय से फरार चल रहा यह आरोपी अपनी पहचान छिपाकर मंदिर के बाहर भीख मांगकर गुजारा कर रहा था. पुलिस उसे जयपुर से दबोचकर झुंझुनू लाई है. आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है.

पुलिस के अनुसार, 20 अक्टूबर को आपसी लेन-देन के विवाद में बदमाशों ने डेनिश बावरिया का अपहरण किया था. उसके साथ बेरहमी से जानलेवा मारपीट की गई, जिससे गंभीर रूप से घायल डेनिस को अस्पताल में भर्ती कराया गया. उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी. इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद मुख्य आरोपी दीपक मालसरिया फरार हो गया था. मामले में अब तक एक दर्जन से अधिक बदमाशों को गिरफ्तार किया जा चुका है.