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रवि हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, डेढ़ लाख की सुपारी देकर भाई के दामाद ने कराई थी हत्या, भांजे की तलाश जारी

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Photo-ETV Bharat )