दोस्त का अपराध छिपाने के चक्कर में पहुंचा सलाखों के पीछे, नालागढ़ नंगल गोलीकांड का मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार

सोलन: नालागढ़ के नंगल में 17 फ़रवरी को हुए गोली और हमले के सनसनीखेज़ मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी शुभम और उसके सहयोगी महेंद्र उर्फ दारा को गिरफ़्तार कर लिया है. इस हमले में दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनमें से एक की टांग और दूसरे के हाथ में गोली लगी थी.

दोनों घायलों को पहले नालागढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई रेफर किया गया था. पुलिस को 17 फ़रवरी को सूचना मिली थी कि नंगल में 5–6 लोगों ने दो व्यक्तियों पर तेज़धार हथियारों और पिस्टल से हमला किया है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू की. जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी और स्थानीय साक्ष्यों को खंगाला गया. इन्हीं तथ्यों के आधार पर पुलिस ने 22 फरवरी को धुंधली निवासी लोकल व्यक्ति महेंद्र उर्फ दारा को गिरफ़्तार किया. एसपी बद्दी विनोद धीमान ने बताया कि 'हमले के बाद आरोपियों को भागने में मदद करने के लिए महेंद्र उर्फ दारा ने अपनी मोटरसाइकिल उपलब्ध करवाई थी. इतना ही नहीं, घटना के समय मुख्य आरोपी शुभम की ओर से इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी महेंद्र उर्फ दारा ने ठिकाने लगाने (डिस्पोज़ ऑफ) में भूमिका निभाई थी.'