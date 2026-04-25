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अलवर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म: मुख्य आरोपी गिरफ्तार, फोन में मिले नाबालिग के अश्लील वीडियो व फोटो, SIT गठित

पीड़िता की शिकायत में कुछ तथ्यों की पुष्टि हो गई. कुछ तथ्यों की जांच की जा रही है.

Raini Police Station, Alwar
रैणी पुलिस थाना, अलवर (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 25, 2026 at 6:01 PM IST

2 Min Read
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अलवर: जिले के रेणी थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले नाबालिग से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ. प्रियंका रघुवंशी ने अनुसंधान के लिए एसआईटी का गठन किया. आरोपी के मोबाइल को पुलिस ने एफएसएल जांच को भिजवाया. घटना के संबंध में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ. प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि दो दिन पहले रेणी थाना क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज हुआ. इसका अनुसंधान राजगढ़ डीएसपी मनीषा मीणा कर रही हैं. इस प्रकरण में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पीड़िता की शिकायत में लगाए आरोपों की पुष्टि की जा रही है. पीड़िता की शिकायत में कुछ तथ्यों की पुष्टि हो गई. कुछ तथ्यों की जांच की जा रही है. अनुसंधान के लिए टेक्निकल टीम को लगाया है, ताकि तथ्यों की पुष्टि जल्द की जा सके.

पढ़ें: स्कूल जाती नाबालिग का अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म, गुस्साए लोगों ने फूंका आरोपियों का वाहन

मोबाइल में अश्लील फोटो मिले: एएसपी ग्रामीण डॉ. रघुवंशी ने बताया कि आरोपी से जब्त मोबाइल में पीड़िता के अश्लील फोटो व वीडियो मिले हैं. बातें समाने आई थी कि आरोपी के मोबाइल में कई अन्य पीड़िता के अश्लील वीडियो व फोटो हैं, जबकि जांच में अभी कुछ नहीं मिला. मोबाइल को एफएसएल जांच के लिए भेजा है. इससे प्रकरण में निष्पक्ष जांच हो सके. आरोपी की वाहन, घटनास्थल के साक्ष्यों व जरूरी दस्तावेजों को जांच में शामिल किया है.

एसआईटी का गठन: एएसपी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते जांच के लिए एसआईटी बनाई. यह एसआईटी डीएसपी ग्रामीण के नेतृत्व में काम करेगी. पीड़िता के परिजनों ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था. इसमें बताया गया था, पीड़िता घर से स्कूल जाने को निकली, इस दौरान वाहन में सवार युवकों ने उसे जबरन गाड़ी में बैठाया और अज्ञात स्थान ले जाकर घटना को अंजाम दिया. आक्रोशित लोगों ने आरोपियों के वाहन को आग लगा दी थी.

पढ़ें:मां और सौतेले पिता ने रची बेटी के अपहरण की साजिश, नाबालिग उज्जैन से दस्तयाब

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