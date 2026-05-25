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बाघ शिकार मामला: मुख्य आरोपी आमिर हमजा को अरेस्ट करने में वन विभाग फेल, चकमा देकर कोर्ट में किया सरेंडर

बाघ शिकार मामले के मुख्य आरोपी आमिर हमजा ने कोर्ट में किया सरेंडर, हंगामे के बाद रिमांड पर लेने की तैयारी.

HARIDWAR TIGER POACHING CASE
बाघ शिकार मामले के मुख्य आरोपी आमिर हमजा ने कोर्ट में किया सरेंडर (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 25, 2026 at 1:43 PM IST

3 Min Read
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हरिद्वार: बाघ शिकार मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी आमिर हमजा उर्फ मियां कोर्ट में सरेंडर करने में कामयाब हो गया है. सोमवार 25 मई सुबह करीब साढ़े दस बजे आरोपी आमिर हमजा ने कोर्ट में सरेंडर किया. हालांकि, वन विभाग की टीम ने उसे वकील के चैंबर में पकड़ना चाहा लेकिन बताया जा रहा है कि वकीलों ने टीम को रोक दिया. हंगामे के बाद आमिर हमजा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया. अब वन विभाग के अधिकारी आमिर हमजा की रिमांड लेने की तैयारी कर रहे हैं.

18 मई से चकमा दे रहा था आमिर हमजा: हरिद्वार वन विभाग की श्यामपुर रेंज स्थित सजनपुर बीट में दो बाघों को जहरीला पदार्थ देकर मारा गया था और जंगल से उनके शव बरामद हुए थे. इस मामले में वन विभाग की टीम ने आलम उर्फ फम्मी पुत्र शमशेर, आशिक पुत्र गामा, जुप्पी पुत्र अल्लू और यूसुफ पुत्र कालू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. लेकिन मुख्य आरोपी आमिर हमजा उर्फ मियां टीम की गिरफ्त से बाहर चल रहा था. गिरफ्तारी के डर से उसने अपने वकील सज्जाद अहमद के जरिए सीजेएम कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दाखिल की.

Haridwar tiger poaching case
मामल में अभी तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. (PHOTO-ETV Bharat)

पिछले तीन दिन से वन विभाग की टीम उसकी घेराबंदी में जुटी थी. कोर्ट परिसर में सादे कपड़ों में वनकर्मी तैनात थे. सोमवार को कोर्ट में आमिर हमजा पहुंचा और वकील के चैंबर में बैठ गया. इस दौरान वनकर्मियों को उसकी भनक लग गई. वनकर्मियों ने उसे गिरफ्तार करना चाहा लेकिन वकीलों ने ऐसा होने नहीं दिया. इस तरह से उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और वन विभाग की टीम को आखिरी मौके पर भी चकमा देने में कामयाब रहा.

रिमांड पर लेने की तैयारी में जुटा वन विभाग: आमिर हमजा उर्फ मियां बाघों के शिकार मामले का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, उसी ने ही मृत भैंस पर जहर छिड़कने की योजना बनाई थी. बाघों की मौत के बाद उसी ने ही उनके पैर काटे थे. आमिर के पास इस मामले के कई राज हैं, जो उसकी गिरफ्तारी के बाद खुल सकते थे क्योंकि अभी तक पैर और धारदार हथियार भी बरामद नहीं हुआ है. फिलहाल वन विभाग आमिर हमजा को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रहा है. रिमांड मंजूर होने पर हो सकता है, वो सारे राज उगल दे.

क्या बोले अधिकारी: डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि, वन विभाग की टीमें आमिर हमजा उर्फ मियां की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थीं. आज उसने रोशनाबाद स्थित कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. आमिर हमजा को रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है. रिमांड मिलते ही उससे पूछताछ कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

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