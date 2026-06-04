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जींद सफीदों रंगदारी कांड: गैंग पर पुलिस का शिकंजा, मुठभेड़ में मुख्य आरोपी घायल, साथी सहित गिरफ्तार

जींद के सफीदों में रंगदारी और तोड़फोड़ मामले के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Jind Safidon Extortion Case
जींद सफीदों रंगदारी कांड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 4, 2026 at 3:56 PM IST

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जींद: जींद के सफीदों क्षेत्र में ढाबा संचालक से रंगदारी मांगने और तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया. उसके पैर में गोली लगने के बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

ढाबे पर किया था हमला: इस पूरे मामले में उप पुलिस अधीक्षक ऋषभ सोढ़ी ने कहा कि, "25 मई को पानीपत-सफीदों मार्ग स्थित बादल सैनी ढाबा पर छह-सात अज्ञात युवकों ने धावा बोल दिया था. आरोपियों ने ढाबा संचालक के साथ मारपीट की, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और हर महीने 10 हजार रुपये की रंगदारी देने की मांग की थी. घटना के बाद थाना सफीदों में एफआईआर संख्या 79 दर्ज कर जांच शुरू की गई थी."

मुठभेड़ में मुख्य आरोपी घायल, साथी सहित गिरफ्तार (ETV Bharat)

गुप्त सूचना पर पुलिस ने की नाकाबंदी: डीएसपी ऋषभ सोढ़ी ने बताया कि, "बुधवार सुबह एंटी बर्गलरी टीम को सूचना मिली थी कि मामले के दो मुख्य आरोपी तपन पुत्र राजवीर निवासी कुरड़कलां और गोवर्धन उर्फ बंटी निवासी ऐचराकलां हथियारों के साथ इक्कस बाईपास रजबाहा क्षेत्र में मौजूद हैं. सूचना के आधार पर विशेष टीम गठित कर नाकाबंदी की गई."

आत्मसमर्पण के बजाय की फायरिंग: पुलिस के अनुसार जब टीम ने आरोपियों को घेरकर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तो उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा के तहत फायरिंग की. इस दौरान मुख्य आरोपी तपन के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी गोवर्धन उर्फ बंटी मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया.

अवैध हथियार और कार बरामद: घटनास्थल से पुलिस ने तपन के कब्जे से एक अवैध .315 बोर पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. दोनों आरोपी एक क्रेटा कार में सवार थे, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है. बरामद हथियार और वाहन को जांच के लिए जब्त कर लिया गया है.

पुराने विवाद की भी जांच में खुलासा: डीएसपी ऋषभ सोढ़ी ने बताया कि, "प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों का किसी आढ़ती के साथ विवाद चल रहा था. हालांकि अभी तक तपन के खिलाफ किसी अन्य आपराधिक मामले की पुष्टि नहीं हुई है. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है."

पूछताछ जारी: पुलिस अधिकारियों के अनुसार मुठभेड़ के दौरान आरोपियों की ओर से एक राउंड फायर किया गया, जबकि पुलिस ने दो राउंड फायर किए. दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना में शामिल अन्य आरोपी कौन थे और रंगदारी गिरोह का नेटवर्क कितना बड़ा है.

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