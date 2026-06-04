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जींद सफीदों रंगदारी कांड: गैंग पर पुलिस का शिकंजा, मुठभेड़ में मुख्य आरोपी घायल, साथी सहित गिरफ्तार

जींद सफीदों रंगदारी कांड ( ETV Bharat )

जींद: जींद के सफीदों क्षेत्र में ढाबा संचालक से रंगदारी मांगने और तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया. उसके पैर में गोली लगने के बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ढाबे पर किया था हमला: इस पूरे मामले में उप पुलिस अधीक्षक ऋषभ सोढ़ी ने कहा कि, "25 मई को पानीपत-सफीदों मार्ग स्थित बादल सैनी ढाबा पर छह-सात अज्ञात युवकों ने धावा बोल दिया था. आरोपियों ने ढाबा संचालक के साथ मारपीट की, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और हर महीने 10 हजार रुपये की रंगदारी देने की मांग की थी. घटना के बाद थाना सफीदों में एफआईआर संख्या 79 दर्ज कर जांच शुरू की गई थी." मुठभेड़ में मुख्य आरोपी घायल, साथी सहित गिरफ्तार (ETV Bharat) गुप्त सूचना पर पुलिस ने की नाकाबंदी: डीएसपी ऋषभ सोढ़ी ने बताया कि, "बुधवार सुबह एंटी बर्गलरी टीम को सूचना मिली थी कि मामले के दो मुख्य आरोपी तपन पुत्र राजवीर निवासी कुरड़कलां और गोवर्धन उर्फ बंटी निवासी ऐचराकलां हथियारों के साथ इक्कस बाईपास रजबाहा क्षेत्र में मौजूद हैं. सूचना के आधार पर विशेष टीम गठित कर नाकाबंदी की गई."