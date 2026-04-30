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बुलंदशहर खुर्जा तिहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर, 50 हजार रुपए का इनामी था

बुलंदशहर: बुलंदशहर में चर्चित ट्रिपल मर्डर केस के मुख्य आरोपी और 50 हजार के इनामी जीतू सैनी को पुलिस ने गुरुवार सुबह एनकाउंटर में ढेर कर दिया. सिकंदरपुर फ्लाईओवर के पास हुई इस मुठभेड़ में स्वाट टीम प्रभारी समेत चार पुलिस वालों को भी गोली लगी. घायल पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती कराया है. जीतू सैनी पर डीआईजी ने 50 हजार का इनाम घोषित किया था.



इस दौरान एक अन्य आरोपी फरार हो गया. मुठभेड़ में चार पुलिस वालों को भी गोली लगी है. फायरिंग में स्वाट टीम प्रभारी और एक हेड कांस्टेबल घायल हो गए जबकि खुर्जा कोतवाल रामपाल सिंह और पुलिसकर्मी कपिल कुमार की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगने से वह बाल-बाल बचे हैं. सिंकंदरपुर पुल के पास स्वाट टीम और खुर्जा कोतवाली की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई. फरार आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें लगी हैं.





थाना खुर्जा नगर क्षेत्रान्तर्गत सुभाष रोड रोड स्थित आरजेएस फिटनेस जिम में 25 अप्रैल को पूर्व सभासद संजय सैनी के भाई मनीष, अमनदीप और भतीजे आकाश सैनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मारे गए अमनदीप के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दस लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था. विवेचना में एक अन्य आरोपी प्रकाश में आया था. इनमें से पांच आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं. तीन आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पकड़ा था.



सीओ खुर्जा शोभित कुमार ने बताया कि गुरुवार की सुबह पुलिस व स्वाट टीम की सिकंदरपुर फ्लाईओवर के पास मुख्य आरोपी जीतू सैनी और उसके साथी से मुठभेड़ हो गई. इसमें दोनों ओर से हुई फायरिंग में जीतू सैनी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया. दूसरा आरोपी मौका पाकर फरार हो गया.



जीतू सैनी की ओर से की गई फायरिंग में स्वाट टीम प्रभारी असलम और हेड कांस्टेबल मोहित मलिक घायल हो गए. कोतवाल और एक अन्य पुलिस वाले की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी. सभी को अस्पताल पहुंचाया गया. वहां जीतू को मृत घोषित कर दिया गया. सीओ ने बताया कि ट्रिपल मर्डर केस में मुख्य आरोपी जीतू सैनी वांछित चल रहा था. इसकी गिरफ्तारी पर डीआईजी ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था.





एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी बदमाश जीतू सैनी गोली लगने से घायल हुआ था. उसे जिला अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस मुठभेड़ में स्वाट टीम प्रभारी असलम और सिपाही मोहित गोली लगने से घायल हो गए. खुर्जा कोतवाल रामफल सिंह और पुलिसकर्मी कपिल के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है. शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.





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