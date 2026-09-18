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पंचकूला अलिफ लैला क्लब फायरिंग केस के मुख्य आरोपी पंजाब से गिरफ्तार, जिगाना पिस्टल और 8 कारतूस बरामद

पंचकूला अलिफ लैला क्लब फायरिंग केस ( ETV Bharat )

पंचकूला: पंचकूला के सेक्टर-11 स्थित अलिफ लैला नाइट क्लब के फायरिंग मामले में पंचकूला पुलिस की क्राइम ब्रांच-2 ने इंचार्ज प्रवीण मलिक की अगुवाई में मुख्य आरोपी को पंजाब के खरड़ से गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी पंजाब के जिला फिरोजपुर का रहने वाला गुरप्रीत सिंह उर्फ काकू है. क्लब के अंदर की फायरिंग: इस बारे में मीडिया से बातचीत के दौरान पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन ने बताया कि, "गिरफ्तार मुख्य आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ काकू ने ही क्लब के अंदर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस टीम ने आरोपी को अदालत में पेश कर उसका 6 दिन का रिमांड हासिल किया है. रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई जिगाना पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस और भागने में इस्तेमाल की गई एक्सयूवी 500 गाड़ी भी बरामद कर ली है. फिलहाल पुलिस टीम आरोपी से अवैध हथियारों की सप्लाई चेन और उसके नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है." पंचकूला अलिफ लैला क्लब फायरिंग केस के मुख्य आरोपी पंजाब से गिरफ्तार (ETV Bharat)