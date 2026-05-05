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सत्संगी बाबा की शादी में डॉक्टर लगा रहा था अडंगा, जान से मारने का बनाया प्लान, गुरु-चेला गिरफ्तार

लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में बीते दिनों डॉक्टर की कार पर हथियार बदमाशों ने फायरिंग की थी. मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था. आरोपी ने पुलिस को बताया कि एक बाबा ने उसे डॉक्टर को मारने के लिए कहा था. पूरा परिवार उस बाबा के सत्संग में जाता है. आज पुलिस ने उस मुख्य आरोपी बाबा को भी गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में मुख्य आरोपी बाबा ने चौकाने वाला खुलासा किया है.

पुलिस ने बताया कि अपनी शादी नहीं होने देने की वजह से बाबा, डॉक्टर और उसके साले से नाराज था. इसीलिए बाबा ने अपने शिष्य के साथ मिलकर डॉक्टर को मारने का प्लान बनाया. बाबा के कहने पर शिष्ट ने डॉक्टर पर दो बार गोली भी चलाई थी, लेकिन दोनों बार ही डॉक्टर बच गया था. पुलिस ने आरोपी बाबा के पास वारदात में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद की है.

लक्सर सीओ देवेंद्र सिंह नेगी ने लक्सर कोतवाली में प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के दाबकी गांव निवासी डॉ. सुमित चौधरी 27 अप्रैल को अपनी सास बालेश देवी की आंखों की जांच कराने बहाराबाद गए थे.

डॉ. सुमित चौधरी के साथ कार में पूर्व ग्राम प्रधान भंवर सिंह और साला सुमित पंवार भी मौजूद थे. सास की आंखों का चेकअप कराने के बाद सभी लोग भोगपुर मार्ग से भिक्कमपुर लौट रहे थे. जैसे ही उनकी कार बाड़ीटीप गांव के पास पहुंची तो पीछे से बाइक पर आए दो बदमाशों ने कार पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी. बदमाशों ने चार राउंड गोलियां चलाईं, गनीमत रही कि किसी को गोली नहीं लगी और बड़ा हादसा टल गया.

पुलिस के अनुसार वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे. इससे पहले 14 अप्रैल को भी लक्सर से अपने गांव जाते समय डॉ सुमित व उनके साले पर फायरिंग हुई थी. पुलिस ने मामले की जांच की तो शिष्य शुभम सैनी निवासी ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर का नाम सामने आया है, जिसे पुलिस ने बीती एक मई को गिरफ्तार किया.