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अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड: मुख्य आरोपी मुकेश फौजी हिरासत में, देर रात तक एसपी ने की पूछताछ

आरोपी मुकेश फौजी ( ETV Bharat )

भरतपुर : पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की मौत के मामले में भरतपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी बताए जा रहे मुकेश फौजी को हिरासत में लिया है. गुरुवार देर रात आरोपी को वैर थाने लाया गया, जहां पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा ने उससे देर रात तक पूछताछ की. मुकेश फौजी भौंडा गांव का निवासी है और पूर्व सैनिक बताया जा रहा है. पुलिस अब उससे वारदात से जुड़े घटनाक्रम, हमले में शामिल लोगों की भूमिका और घटना से पहले बनी परिस्थितियों के बारे में जानकारी जुटा रही है. इस मामले में अब तक छह आरोपियों को पकड़ा जा चुका है.

एसपी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की मौत के मामले में गुरुवार देर रात पूर्व फौजी मुकेश को हिरासत में लिया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है. मुकेश फौजी भौंडा गांव में क्रेशर की लीज बंद कराने की मांग को लेकर करीब दो साल से चल रहे धरने में सक्रिय था और इसकी अगुवाई कर रहा था. क्रेशर को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बीच पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना पर 11 अक्टूबर को हमला हुआ था. गंभीर रूप से घायल भड़ाना को जयपुर ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई.