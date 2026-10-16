अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड: मुख्य आरोपी मुकेश फौजी हिरासत में, देर रात तक एसपी ने की पूछताछ
आरोपी भौंडा गांव में क्रेशर की लीज बंद कराने की मांग को लेकर करीब दो साल से चल रहे धरने में सक्रिय था.
Published : October 16, 2026 at 9:26 AM IST
भरतपुर : पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की मौत के मामले में भरतपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी बताए जा रहे मुकेश फौजी को हिरासत में लिया है. गुरुवार देर रात आरोपी को वैर थाने लाया गया, जहां पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा ने उससे देर रात तक पूछताछ की. मुकेश फौजी भौंडा गांव का निवासी है और पूर्व सैनिक बताया जा रहा है. पुलिस अब उससे वारदात से जुड़े घटनाक्रम, हमले में शामिल लोगों की भूमिका और घटना से पहले बनी परिस्थितियों के बारे में जानकारी जुटा रही है. इस मामले में अब तक छह आरोपियों को पकड़ा जा चुका है.
एसपी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की मौत के मामले में गुरुवार देर रात पूर्व फौजी मुकेश को हिरासत में लिया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है. मुकेश फौजी भौंडा गांव में क्रेशर की लीज बंद कराने की मांग को लेकर करीब दो साल से चल रहे धरने में सक्रिय था और इसकी अगुवाई कर रहा था. क्रेशर को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बीच पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना पर 11 अक्टूबर को हमला हुआ था. गंभीर रूप से घायल भड़ाना को जयपुर ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई.
भीड़ को भड़काने और उकसाने के आरोप : धरने और विरोध-प्रदर्शन के दौरान मुकेश फौजी की सक्रियता सामने आई थी. इससे जुड़े वीडियो में भी वह कई बार नजर आया है. अब पुलिस उसकी भूमिका की पड़ताल कर रही है. जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि घटना से पहले क्या परिस्थितियां बनीं, विवाद किस तरह बढ़ा और वारदात के समय कौन-कौन लोग मौके पर मौजूद थे. मुकेश फौजी पर भीड़ को भड़काने और उकसाने के आरोप भी लगाए गए हैं. पुलिस पूछताछ में इन आरोपों से जुड़े पहलुओं की जांच कर सकती है. मुकेश फौजी से पूछताछ के जरिए पुलिस घटना से पहले और बाद के घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने का प्रयास कर रही है.
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भौंडा और वैर स्थित मकानों पर चस्पा किए गए नोटिस : हत्याकांड के बाद प्रशासनिक कार्रवाई के तहत मुकेश फौजी के भौंडा गांव और वैर कस्बे में स्थित मकानों पर नगर पालिका की ओर से नोटिस चस्पा किए जाने की जानकारी सामने आई थी. पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना पर भौंडा गांव स्थित क्रेशर परिसर में हमला किया गया था. हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें जयपुर ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. इससे पहले पुलिस पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. अब मुकेश फौजी को हिरासत में लेने के बाद मामले में पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ी है.