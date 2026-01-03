चाउमीन के 40 रुपए मांगने पर युवकों ने मचाया उत्पात, मैहर में रेस्टोरेंट संचालक को बुरी तरह पीटा
मैहर में चाउमीन के मांगे पैसे तो विवाद ने लिया हिंसक रूप, आधा दर्जन युवकों का रेस्टोरेंट संचालक पर किया हमला, सीसीटीवी से खुला राज.
मैहर: अमरपाटन थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाला मामला सामने आया है. यहां मामूली 40 रुपए के बकाया भुगतान को लेकर आधा दर्जन से अधिक युवकों ने एक रेस्टोरेंट संचालक के साथ खुलेआम मारपीट कर दी. यह पूरी घटना सतना रोड स्थित एक निजी रेस्टोरेंट के भीतर हुई, जो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी तरह कैद हो गई.
पूरा पेमेंट न देने पर हुआ विवाद
पीड़ित रेस्टोरेंट संचालक सचिन विश्वकर्मा ने पुलिस को शिकायत की है. उन्होंने बताया कि "कुछ युवक रेस्टोरेंट पर पहुंचे और 190 रुपए का फास्टफूड खाना व अन्य सामग्री ली. इसके बाद पेमेंट देने का समय आया तो आनाकानी करने लगे. नोकझोक के बाद युवकों ने 190 रुपए की जगह 150 रुपए भुगतान किया. शेष 40 रुपए मांगने पर सभी युवक आक्रमक हो गए और विवाद करने पर उतारू हो गए. देखते-देखते युवकों ने रेस्टोरेंट संचालक के साथ मारपीट शुरू कर दी."
रेस्टोरेंट के भीतर घुसकर की गुंडागर्दी
आरोप है कि युवक विवाद के बाद बाहर जाने के बजाय रेस्टोरेंट के अंदर घुस आए और एकजुट होकर सचिन विश्वकर्मा पर लात-घूंसों से हमला कर दिया. अचानक हुई इस घटना से रेस्टोरेंट में मौजूद ग्राहकों में अफरा-तफरी मच गई, वहीं कर्मचारी भी सहमे नजर आए. ये पूरी वारदात रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आधा दर्जन से अधिक युवक एक व्यक्ति को बेरहमी से पीट रहे हैं.
घायल संचालक ने दर्ज कराई रिपोर्ट
मारपीट में घायल रेस्टोरेंट संचालक का घटना के बाद प्राथमिक उपचार कराया गया. इसके बाद उन्होंने अमरपाटन थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ नामजद शिकायत आवेदन दिया है. पीड़ित ने आरोपियों के नाम पुलिस को बताए हैं. रेस्टोरेंट संचालक की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अमरपाटन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि वीडियो के माध्यम से घटनाक्रम की पुष्टि की जा रही है और दोषियों की पहचान कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस मामले की जांच में जुटी
इस मामले में अमरपाटन थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते ने कहा, "पेमेंट के विवाद में कुछ युवकों द्वारा रेस्टोरेंट संचालक सचिन शर्मा की पिटाई करने की सूचना मिली थी. जिस पर मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी गई है. साथ ही रेस्टोरेंट में लगे कैमरों से सीसीटीवी फुटेज लेकर जांच की जा रही है. दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."
व्यापारियों में आक्रोश, सुरक्षा को लेकर चिंता
घटना के बाद क्षेत्र के स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों में रोष देखा जा रहा है. व्यापारियों का कहना है कि "छोटी-छोटी बातों पर बढ़ती हिंसा से व्यापार करना असुरक्षित होता जा रहा है. उन्होंने पुलिस से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है."