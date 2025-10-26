मैहर में लालच देकर धर्मांतरण का आरोप, थाने पहुंच महिलाओं ने काटा बवाल, 5 गिरफ्तार
मैहर में महिलाओं ने लगाया लगाया लालच देकर धर्मांतरण का आरोप. पुलिस ने मामला दर्ज कर 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 26, 2025 at 11:00 PM IST
मैहर: मां शारदा की नगरी मैहर में प्रलोभन देकर धर्मांतरण का आरोप लगा है. शहर के देवधरा तालाब कटिया के पास स्थित विवेक नगर में कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया है कि पादरी और उनके सहयोगी उन्हें पैसों का लालच और मदद का झांसा देकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहे थे. महिलाओं का कहना है कि पिछले कई दिनों से ये लोग घर-घर आकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए तैयार करने का प्रयास कर रहे थे. भारी विरोध के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है.
महिलाओं ने थाने पहुंचकर दी शिकायत
विवेक नगर की कुछ महिलाओं ने मैहर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को एक लिखित शिकायत दी है. शिकायत में महिलाओं ने बताया है कि "उन्हें लगातार उन्हें धर्म बदलने के लिए उकसाया जा रहा है. इसके लिए मदद की भी लालच दी जा रही है. महिलाओं का कहना है कि जब वे शिकायत दर्ज कराने थाने आ रही थीं, तभी रास्ते में कुछ धर्म विशेष की महिलाओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की. इस दौरान उनकी झूमाझटकी भी हुई."
स्थानीय लोगों और संगठनों का विरोध
धर्मांतरण के प्रयास की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया. बड़ी संख्या में लोग कोतवाली थाना पहुंचे और धर्मांतरण कराने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. इस दौरान थाने में तनावपूर्ण माहौल बन गया. पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है. हिंदू संगठन के नेता महेश तिवारी ने कहा कि "ये पहला प्रयास नहीं है जब धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया हो. अक्सर ऐसे मामले आते रहते हैं. इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए."
आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया
सीएसपी महेंद्र सिंह ने बताया कि "मैहर कोतवाली पुलिस को स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि एक घर में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और वहां विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है. जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है शिकायत के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है." पुलिस का कहना है मामले की जांच कर मामला दर्ज किया गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है.