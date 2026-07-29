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मैहर में वन्यजीव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, संदिग्ध नाखून, दांत और हड्डियां बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार

मैहर: वनमंडल के दक्षिण पट्टी में करेंट लगाकर वन्यजीवों का शिकार करने और अवैद्य अंगों का कारोबार करने वालों के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. वन्यजीव तस्करी के खिलाफ विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से जानवरों से नाखून, दांत और हड्डिया बरामद हुई हैं. न्यायालय ने मंगलवार को सभी आरोपियों को 28 और 29 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा है. वहीं, 3 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाशी की जा रही है.

वन विभाग की टीम ने संदेह के आधार पर दो दिन पहले शिवकुमार केवट के घर दबिश देकर तलाशी ली थी. तलाशी के दौरान घर से वन्यजीव का अवशेष बरामद हुए, जिसमें नाखून, दांत और हड्डिया शामिल हैं, जिसके बाद टीम ने आरोपी शिवकुमार की निशानदेही पर अलग-अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई की, जिसमें केशरबाई केवट, फूल कुमार केवट और सुरेंद्र सिंह उर्फ भईया पटेल को गिरफ्तार किया गया.

पुलिस की गिरफ्त में तस्कर (ETV Bharat)

कोर्ट ने सभी आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा

सभी आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 (संशोधित अधिनियम 2022) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. मंगलवार को सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, न्यायालय ने सभी आरोपियों को 28 और 29 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा है. जब्त अवशेष की प्रारंभिक जांच में नाखून और दांत तेंदुआ के प्रतीत हो रहा है, जबकि हड्डियां किसी अन्य जीवों की लग रही है. जांच रिपोर्ट के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा.

वनमण्डलाधिकारी डीएफओ विद्याभूषण मिश्रा ने बताया, "मामले पर अभी तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से वन्यजीवों के अवशेष भी पाए गए हैं. इसके साथ-साथ तीन अन्य आरोपी फरार है. जिनमें जलमेश केवट, विनोद सिंह पटेल और अनिल सिंह पटेल है. सभी की तलाश की जा रही है. अभी आरोपियों पर 2 हजार का इनाम भी घोषित किया गया है. सूचना देने वाले की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी."