मैहर में धूमधाम से रामजी की बारात लेकर निकले बाराती, प्रभु राम का इस नगरी से है खास कनेक्शन
मैहर में धूमधाम से मनाई गई विवाह पंचमी. बारात देखने उमड़ी भक्तों की भीड़. इसी दिन भगवान राम और माता सीता का हुआ था विवाह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2025 at 5:14 PM IST
मैहर: सनातन धर्म में विवाह पंचमी का विशेष महत्व है. यह खास दिन भगवान राम और माता सीता को समर्पित है. मंगलवार को मां शारदा की नगरी मैहर में धूमधाम से विवाह पंचमी का पर्व मनाया गया. बड़ा अखाड़ा परिसर में चल रहे 10 दिवसीय कार्यक्रमों के अंतर्गत इस साल भी राम-जानकी विवाह महोत्सव का दिव्य आयोजन किया गया. नगर में निकली रामजी की बारात देखने के लिए श्रद्धाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. पूरा शहर जय श्री राम ने उद्घोष से गूंज उठा. जानते हैं भगवान राम का मैहर से क्या कनेक्शन था और क्यों यहां इतनी धूमधाम से विवाह पंचमी मनाई जाती है.
पूजा-अर्चना के बाद निकली रामजी की बारात
विवाह महोत्सव में बड़ा अखाड़ा में महंत श्री सीता बल्लभ शरण जू महाराज ने ठाकुर जी का विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर बारात का शुभारंभ किया. उनके मार्गदर्शन में 'राम–जानकी मंडली' द्वारा वर्षों से संचालित यह परंपरा इस बार भी पूरे वैभव के साथ निभाई गई और यात्रा निकाली गई.
बारात का मुख्य आकर्षण 12 भव्य रथ रहे, जिन पर विभिन्न संत-महात्मा विराजमान थे. पूरे मार्ग में रथों पर पुष्प वर्षा होती रही. राम विवाह महोत्सव को लेकर नगर के प्रमुख मार्गों पर रंग-बिरंगी झालरों, आकर्षक विद्युत सजावट और भव्य बैनरों की विशेष व्यवस्था की गई. शहर के बाजारों, गलियों और प्रमुख चौराहों को सजाया गया था.
भगवान राम का मैहर से क्या है कनेक्शन
त्रेता युग में जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे तो वे सतना से होकर गुजरे थे. मैहर अगल जिला बनने से पहले सतना का ही हिस्सा हुआ करता था. प्रभु राम वन गमन के दौरान कुछ समय के लिए सतना के रामवन में ठहरे थे.
रामवन में स्थित मंदिर और संग्रहालय रामायण की याद दिलाते हैं, जहां प्रभु राम के वनवास से जुड़े अवशेष और कलाकृतियां मौजूद हैं. इसके अलावा उन्होंने अपने वनवास का सबसे अधिक समय चित्रकूट में बिताया था जिसका अधिकांश हिस्सा सतना में आता है. इन्हीं सब वजहों से सतना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है.
विवाह पंचमी क्यों मनाई जाती है?
धार्मिक मान्यता के अनुसार, त्रेता युग में इसी पंचमी तिथि को मिथिला नगरी में भगवान श्रीराम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था. माता जानकी और प्रभु राम का विवाह एक आदर्श दांपत्य जीवन का प्रतीक माना जाता है. राजा जनक की भूमि पर हुआ यह पवित्र मिलन मर्यादा, प्रेम, त्याग और विश्वास का संदेश देता है. इसलिए विवाह पंचमी का पर्व पूरे देश में बहुत धूमधाम और आस्था के साथ मनाया जाता है.