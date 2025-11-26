ETV Bharat / state

मैहर में धूमधाम से रामजी की बारात लेकर निकले बाराती, प्रभु राम का इस नगरी से है खास कनेक्शन

मैहर में धूमधाम से मनाई गई विवाह पंचमी. बारात देखने उमड़ी भक्तों की भीड़. इसी दिन भगवान राम और माता सीता का हुआ था विवाह.

WHY VIVAH PANCHAMI CELEBRATED
मैहर में मनाया गया विवाह पंचमी महोत्सव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 5:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मैहर: सनातन धर्म में विवाह पंचमी का विशेष महत्व है. यह खास दिन भगवान राम और माता सीता को समर्पित है. मंगलवार को मां शारदा की नगरी मैहर में धूमधाम से विवाह पंचमी का पर्व मनाया गया. बड़ा अखाड़ा परिसर में चल रहे 10 दिवसीय कार्यक्रमों के अंतर्गत इस साल भी राम-जानकी विवाह महोत्सव का दिव्य आयोजन किया गया. नगर में निकली रामजी की बारात देखने के लिए श्रद्धाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. पूरा शहर जय श्री राम ने उद्घोष से गूंज उठा. जानते हैं भगवान राम का मैहर से क्या कनेक्शन था और क्यों यहां इतनी धूमधाम से विवाह पंचमी मनाई जाती है.

पूजा-अर्चना के बाद निकली रामजी की बारात

विवाह महोत्सव में बड़ा अखाड़ा में महंत श्री सीता बल्लभ शरण जू महाराज ने ठाकुर जी का विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर बारात का शुभारंभ किया. उनके मार्गदर्शन में 'राम–जानकी मंडली' द्वारा वर्षों से संचालित यह परंपरा इस बार भी पूरे वैभव के साथ निभाई गई और यात्रा निकाली गई.

पूजा-अर्चना के बाद निकली रामजी की बारात (ETV Bharat)

बारात का मुख्य आकर्षण 12 भव्य रथ रहे, जिन पर विभिन्न संत-महात्मा विराजमान थे. पूरे मार्ग में रथों पर पुष्प वर्षा होती रही. राम विवाह महोत्सव को लेकर नगर के प्रमुख मार्गों पर रंग-बिरंगी झालरों, आकर्षक विद्युत सजावट और भव्य बैनरों की विशेष व्यवस्था की गई. शहर के बाजारों, गलियों और प्रमुख चौराहों को सजाया गया था.

भगवान राम का मैहर से क्या है कनेक्शन

त्रेता युग में जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे तो वे सतना से होकर गुजरे थे. मैहर अगल जिला बनने से पहले सतना का ही हिस्सा हुआ करता था. प्रभु राम वन गमन के दौरान कुछ समय के लिए सतना के रामवन में ठहरे थे.

रामवन में स्थित मंदिर और संग्रहालय रामायण की याद दिलाते हैं, जहां प्रभु राम के वनवास से जुड़े अवशेष और कलाकृतियां मौजूद हैं. इसके अलावा उन्होंने अपने वनवास का सबसे अधिक समय चित्रकूट में बिताया था जिसका अधिकांश हिस्सा सतना में आता है. इन्हीं सब वजहों से सतना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है.

विवाह पंचमी क्यों मनाई जाती है?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, त्रेता युग में इसी पंचमी तिथि को मिथिला नगरी में भगवान श्रीराम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था. माता जानकी और प्रभु राम का विवाह एक आदर्श दांपत्य जीवन का प्रतीक माना जाता है. राजा जनक की भूमि पर हुआ यह पवित्र मिलन मर्यादा, प्रेम, त्याग और विश्वास का संदेश देता है. इसलिए विवाह पंचमी का पर्व पूरे देश में बहुत धूमधाम और आस्था के साथ मनाया जाता है.

TAGGED:

VIVAH PANCHAMI 2025
VIVAH PANCHAMI CELEBRATION MAIHAR
LORD RAM MAIHAR CONNECTION
MAIHAR NEWS
WHY VIVAH PANCHAMI CELEBRATED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव का जर्जर स्कूल बनाने अमेरिका से ली रिटर्न फ्लाइट, लाड़ली बहनों को सिखाया माइक्रोफाइनेंस

ग्रामीण महिलाओं की बदरवास ब्रांड की जैकेट, दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक डिमांड

किसानों ने कपास की फसल में मवेशी छोड़ा, MSP के लिए खंडवा जाने से किया इनकार

छतरपुर के ITI कॉलेज में UP से बुलाए फर्जी परीक्षार्थी, मुन्ना भाइयों समेत 17 के खिलाफ FIR

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.