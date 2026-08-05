मैहर में वन भूमि पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाने पर अड़े ग्रामीण, पुलिस पर पथराव
मैहर के बहेली गांव में वन विभाग की भूमि से प्रशासन ने अवैध कब्जे हटाए. ग्रामीण हुए उग्र. पुष्पेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 5:24 PM IST
मैहर : वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे हटाने को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस व प्रशासन की टीमों पर पथराव कर दिया. वन विभाग की समझाइश के बाद भी लोगों ने पहले तो अवैध कब्जा कर झोपड़ियां बनाईं. इसके बाद बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित करने की कोशिश की. इस बीच वन विभाग के साथ ही पुलिस व प्रशासन की टीमों ने जैसे ही अतिक्रमण हटाना शुरू किया तो ग्रामीण आक्रोशित हो गए. मामला बदेरा थाना क्षेत्र के बहेली गांव का है.
समझाने के बाद भी ग्रामीणों ने किया पथराव
बहेली गांव में वन विभाग की भूमि पर कई दिनों से कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे थे. फिलहाल लोगों द्वारा वन भूमि पर भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा स्थापित की जा रही थी. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीमों ने अवैध कब्जे हटाकर जमीन खाली करवाई. प्रतिमा स्थापित करने वाली जगह पर पौधरोपण का काम वन विभाग की टीम ने शुरू किया. इस बीच ग्रामीण उग्र हो गए. पुलिस के समझाने के बाद भी ग्रामीणों ने पथराव किया.
प्रशासन ने अवैध कब्जे नहीं करने की हिदायत दी
मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर 3 पुलिस थानों का फोर्स पहुंचा. वन विभाग की टीमों के साथ मौके पर पुलिस बल बढ़ाया गया. फिलहाल पुलिस ने सख्ती दिखाकर ग्रामीणों को मौके से खदेड़ दिया है. अवैध कब्जे हटाकर वृक्षारोपण किया जा रहा है. मौके पर पहुंची एसडीएम दिव्या पटेल ने बताया "पूर्व में भी ग्रामीणों द्वारा शासकीय वन भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा कर भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया था. प्रशासन ने लोगों को वन भूमि पर कब्जा नहीं करने की हिदायत दी थी. इसके बाद भी बुधवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हुए और प्रतिमा स्थापित करने लगे."
- विदिशा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की जमीन को कराया खाली
- मुरैना में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, दुकानों और गुमटियों को मिट्टी में मिलाया
पथराव होते ही पुलिस ने दिखाई सख्ती
जैसे ही ग्रामीणों ने पथराव किया तो पुलिस ने सख्ती दिखाई. इसके बाद ग्रामीण मौके से दूर भगे. सीएसपी महेंद्र सिंह ने बताया "अब मामला पूरी तरह से कंट्रोल में है. वन भूमि पर ग्रामीणों ने अवैध कब्जा किया था. प्रशासन ने पहले भी ग्रामीणों को समझाया था कि अवैध कब्जे नहीं करें वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी. लेकिन लोग नहीं माने. अवैध कब्जे हटाने के दौरान कुछ ग्रामीणों ने पथराव किया. पुलिस ने हालात संभाल लिए. मौके पर 3 पुलिस थानों की फोर्स के साथ ही वन विभाग और प्रशासन की टीम मौजूद है."