ETV Bharat / state

मैहर में वन भूमि पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाने पर अड़े ग्रामीण, पुलिस पर पथराव

मैहर में समझाने के बाद भी ग्रामीणों ने किया पथराव ( ETV BHARAT )