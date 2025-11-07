ETV Bharat / state

शास्त्रीय संगीत से गूंज उठी मां शारदा की नगरी, मैहर में देश-विदेश के कलाकार बांधेंगे समां

पूर्वरंग कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने दीप प्रज्वलित कर किया. उनके साथ मंच पर अपर कलेक्टर संजना जैन, एसडीएम दिव्या पटेल, डिप्टी कलेक्टर आशिमा पटेल और भाजपा जिलाध्यक्ष कमलेश सुहाने सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे. हर साल मध्य प्रदेश शासन का संस्कृति विभाग, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल और जिला प्रशासन मैहर के संयुक्त देखरेख में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कार्यक्रम का आयोजन होता है.

मैहर: विंध्य की पावन धरती मैहर में संगीत का समंदर एक बार फिर उमड़ पड़ा है. यहां विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब की स्मृति में 51वां संगीत समारोह का आयोजन होने जा रहा है. यह 3 दिवसीय कार्यक्रम 7 से 9 नवंबर तक चलेगा. लेकिन इस साल आयोजन समिति द्वारा मुख्य कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर गुरुवार की शाम पूर्वरंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें स्थानीय नवोदित कलाकारों ने शास्त्रीय संगीत, कथक और वादन की अनुपम प्रस्तुतियां देकर वातावरण को सुर और ताल से गुंजायमान कर दिया.

पूर्वरंग कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने गजब प्रस्तुतियां दी (ETV Bharat)

देश-विदेश के कलाकार देंगे प्रस्तुतियां

उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का आगाज 7 नवंबर को शाम 7 बजे स्टेडियम ग्राउंड मैहर में होगा. यह समारोह 9 नवंबर तक प्रतिदिन शाम 7 बजे से आयोजित किया जाएगा. इस दौरान देश और विदेश के ख्याति प्राप्त शास्त्रीय संगीतज्ञ अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे. इस 3 दिवसीय समारोह में संगीत जगत की बड़ी हस्तियां अपने सुरों की जादूगरी बिखेरेंगी. कार्यक्रम में प्रवेश पूर्णतया नि:शुल्क रहेगा, जिससे आम नागरिक भी इस सांगीतिक उत्सव का आनंद ले सकेंगे.

पूर्वरंग में नवोदित कलाकारों ने बिखेरी सुरों की छटा

गुरुवार की शाम पूर्वरंग कार्यक्रम में विंध्य क्षेत्र के प्रतिभाशाली युवा कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया. तुलसी त्रिपाठी- शास्त्रीय गायन, नंदिता पटेल- कथक नृत्य, शुभांशु चौरसिया, अंश सोनी, शुभम चौरसिया- सितार तिगलबंदी, मानसी पांडे – शास्त्रीय गायन, छाया वसानी – कथक नृत्य, रमाकांत त्रिपाठी– शास्त्रीय वादन, अंजली पांडे – कथक एवं सांस्कृतिक नृत्य, विवेक विश्वकर्मा– शास्त्रीय गायन, ज्योति चौधरी– नलतरंग वादन, रजनीश विश्वकर्मा– तबला वादन इन सभी कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को भाव विभोर कर दिया.

मैहर में देश-विदेश के कलाकार बाधेंगे समा (ETV Bharat)

मैहर की विरासत, संगीत की पहचान

मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने कहा, "उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब की स्मृति में आयोजित होने वाला यह समारोह न केवल संगीत परंपरा का सम्मान है. बल्कि यह नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए प्रेरणास्त्रोत भी है. मैहर की यह परंपरा भारत की शास्त्रीय संगीत के धरोहर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रतीक बन चुकी है. देश के कोने कोने के लोग मैहर को संगीत की नगरी के नाम से भी जानते हैं."