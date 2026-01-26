बर्फ पर दौड़ी मैहर की बेटी, आइस स्केटिंग में उद्रेका ने जीता गोल्ड, 53.94 सेकंड में बनाया इतिहास
मैहर की बेटी उद्रेका सिंह मध्य प्रदेश का नाम किया रोशन, आइस स्केटिंग में जीता गोल्ड मेडल, 53.94 सेकंड में जीता कांप्टीशन
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 26, 2026 at 9:43 AM IST
मैहर: जहां ठंडी वादियों में लोग बर्फ को सिर्फ देखने या छूने तक सीमित रहते हैं, वहीं मैहर की बेटी उद्रेका सिंह ने उसी बर्फ को अपनी ताकत बना लिया. खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. लेह-लद्दाख में 20 से 26 जनवरी के बीच आयोजित इस राष्ट्रीय आयोजन में उद्रेका ने वूमेन लॉन्ग ट्रैक 500 मीटर आइस स्केटिंग में 53.94 सेकंड के स्वर्ण पदक जीता. भारत की सबसे तेज महिला आइस स्केटर बनने का गौरव हासिल किया और अपने माता-पिता के साथ सभी का नाम रोशन किया.
माइनस तापमान में हौसले की जीत
भारत के लेह-लद्दाख की सर्द हवाएं, माइनस डिग्री तापमान और फिसलन भरा ट्रैक है, ये सभी हालात किसी भी खिलाड़ी के लिए कठिन परीक्षा होते हैं, लेकिन उद्रेका सिंह ने इन चुनौतियों को अवसर में बदला और तेज शुरुआत, संतुलित मोड़ और अंतिम लैप में रफ्तार ने उनका हर कदम अभ्यास और आत्मविश्वास की कहानी कहता नजर आया.
हर लैप में पीछे छूटा दबाव, आगे बढ़ता इतिहास
दौड़ में जैसे ही स्टॉपवॉच 53.94 सेकंड पर रुकी, स्टेडियम में मौजूद दर्शक और अधिकारी भी चौंक गए. यह समय अब तक का देश का सर्वश्रेष्ठ समय साबित हुआ. इस एक रेस ने उद्रेका को सिर्फ स्वर्ण पदक ही नहीं दिलाया, बल्कि भारतीय आइस स्केटिंग के इतिहास में उनका नाम दर्ज कर दिया.
छोटे शहर की बड़ी उड़ान, खुशी की लहर
मैहर जैसे छोटे शहर से निकलकर देश की सबसे तेज स्केटर बनना आसान नहीं होता, सीमित संसाधन, प्रशिक्षण की चुनौतियां और लंबे अभ्यास सत्र इन सबके बावजूद उद्रेका ने हार नहीं मानी. उनकी यह उपलब्धि बताती है कि मजबूत इरादों के आगे सुविधाओं की कमी भी छोटी पड़ जाती है.
प्रदेश में जश्न, युवाओं में नया उत्साह
उद्रेका की इस जीत की खबर मिलते ही मैहर, सतना और पूरे मध्य प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई. स्थानीय लोगों से लेकर खेल प्रेमियों तक, सभी ने इस सफलता को प्रदेश के खेल भविष्य के लिए शुभ संकेत बताया.
लेह–लद्दाख में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में मध्यप्रदेश के सतना जिले की प्रतिभावान खिलाड़ी उद्रेका सिंह ने शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रचा है।— विश्वास कैलाश सारंग (@VishvasSarang) January 22, 2026
आइस स्केटिंग (वुमेन लॉन्ग ट्रैक 500 मीटर) स्पर्धा में उद्रेका ने 53.94 सेकंड की बेहतरीन टाइमिंग के साथ स्वर्ण पदक जीतते हुए भारत… pic.twitter.com/yIjnG3dzS9
खेल मंत्री ने दी बधाई
प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सोशल मीडिया X पर उद्रेका सिंह को बधाई देते हुए लिखा कि "यह उपलब्धि मध्य प्रदेश की बेटियों की खेल क्षमता का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल अधोसंरचना, आधुनिक प्रशिक्षण, कोचिंग और छात्रवृत्तियों के माध्यम से खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, ताकि ऐसे और प्रतिभाशाली खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदेश का नाम रोशन कर सकें और यह खेल प्रेमियों के लिए सरकार लगातार अलग-अलग तरीके से प्रयास जारी रखेगी."
- 10 साल की बच्ची को कराटे में मिला गोल्ड मेडल, 1 साल की प्रैक्टिस में जीता नेशनल चैंपियनशिप
- राष्ट्रीय ताइक्वांडो में मुरैना का दबदबा, 12 खिलाड़ियों ने एक साथ जीता गोल्ड मेडल
नई पीढ़ी के लिए संदेश
उद्रेका सिंह की यह सफलता एक संदेश है. अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत निरंतर हो, तो बर्फ जैसी कठिन राह भी सफलता का रास्ता बन सकती है. आज उद्रेका सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि प्रदेश की बेटियों के लिए एक उम्मीद और प्रेरणा बन चुकी हैं.