बर्फ पर दौड़ी मैहर की बेटी, आइस स्केटिंग में उद्रेका ने जीता गोल्ड, 53.94 सेकंड में बनाया इतिहास

मैहर की बेटी उद्रेका सिंह मध्य प्रदेश का नाम किया रोशन, आइस स्केटिंग में जीता गोल्ड मेडल, 53.94 सेकंड में जीता कांप्टीशन

MAIHAR UDREKA SINGH WON GOLD MEDAL
आइस स्केटिंग में उद्रेका ने जीता गोल्ड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 9:43 AM IST

मैहर: जहां ठंडी वादियों में लोग बर्फ को सिर्फ देखने या छूने तक सीमित रहते हैं, वहीं मैहर की बेटी उद्रेका सिंह ने उसी बर्फ को अपनी ताकत बना लिया. खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. लेह-लद्दाख में 20 से 26 जनवरी के बीच आयोजित इस राष्ट्रीय आयोजन में उद्रेका ने वूमेन लॉन्ग ट्रैक 500 मीटर आइस स्केटिंग में 53.94 सेकंड के स्वर्ण पदक जीता. भारत की सबसे तेज महिला आइस स्केटर बनने का गौरव हासिल किया और अपने माता-पिता के साथ सभी का नाम रोशन किया.

माइनस तापमान में हौसले की जीत

भारत के लेह-लद्दाख की सर्द हवाएं, माइनस डिग्री तापमान और फिसलन भरा ट्रैक है, ये सभी हालात किसी भी खिलाड़ी के लिए कठिन परीक्षा होते हैं, लेकिन उद्रेका सिंह ने इन चुनौतियों को अवसर में बदला और तेज शुरुआत, संतुलित मोड़ और अंतिम लैप में रफ्तार ने उनका हर कदम अभ्यास और आत्मविश्वास की कहानी कहता नजर आया.

KHELO INDIA WINTER GAMES 2026
आइस स्केटिंग में उद्रेका सिंह 53.94 सेकेंड में जीती रेस (ETV Bharat)

हर लैप में पीछे छूटा दबाव, आगे बढ़ता इतिहास

दौड़ में जैसे ही स्टॉपवॉच 53.94 सेकंड पर रुकी, स्टेडियम में मौजूद दर्शक और अधिकारी भी चौंक गए. यह समय अब तक का देश का सर्वश्रेष्ठ समय साबित हुआ. इस एक रेस ने उद्रेका को सिर्फ स्वर्ण पदक ही नहीं दिलाया, बल्कि भारतीय आइस स्केटिंग के इतिहास में उनका नाम दर्ज कर दिया.

छोटे शहर की बड़ी उड़ान, खुशी की लहर

मैहर जैसे छोटे शहर से निकलकर देश की सबसे तेज स्केटर बनना आसान नहीं होता, सीमित संसाधन, प्रशिक्षण की चुनौतियां और लंबे अभ्यास सत्र इन सबके बावजूद उद्रेका ने हार नहीं मानी. उनकी यह उपलब्धि बताती है कि मजबूत इरादों के आगे सुविधाओं की कमी भी छोटी पड़ जाती है.

UDREKA SINGH GOLD ICE SKATING
उद्रेका सिंह ने जीता गोल्ड (ETV Bharat)

प्रदेश में जश्न, युवाओं में नया उत्साह

उद्रेका की इस जीत की खबर मिलते ही मैहर, सतना और पूरे मध्य प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई. स्थानीय लोगों से लेकर खेल प्रेमियों तक, सभी ने इस सफलता को प्रदेश के खेल भविष्य के लिए शुभ संकेत बताया.

खेल मंत्री ने दी बधाई

प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सोशल मीडिया X पर उद्रेका सिंह को बधाई देते हुए लिखा कि "यह उपलब्धि मध्य प्रदेश की बेटियों की खेल क्षमता का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल अधोसंरचना, आधुनिक प्रशिक्षण, कोचिंग और छात्रवृत्तियों के माध्यम से खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, ताकि ऐसे और प्रतिभाशाली खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदेश का नाम रोशन कर सकें और यह खेल प्रेमियों के लिए सरकार लगातार अलग-अलग तरीके से प्रयास जारी रखेगी."

नई पीढ़ी के लिए संदेश

उद्रेका सिंह की यह सफलता एक संदेश है. अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत निरंतर हो, तो बर्फ जैसी कठिन राह भी सफलता का रास्ता बन सकती है. आज उद्रेका सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि प्रदेश की बेटियों के लिए एक उम्मीद और प्रेरणा बन चुकी हैं.

KHELO INDIA WINTER GAMES 2026
UDREKA SINGH GOLD ICE SKATING
LEH LADAKH KHELO INDIA WINTER GAMES
INDIA FASTEST ICE SKATER UDREKA
MAIHAR UDREKA SINGH WON GOLD MEDAL

