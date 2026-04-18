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मैहर में तालाब में नहाने गई दो किशोरियों की डूबने से मौत, गांव वालों ने दो अन्य को बचाया

मैहर में तालाब में स्नान के दौरान डूबकर दो किशोरियों की मौत, स्थानी लोगों ने कड़ी मशक्कत के 2 बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाला.

MAIHAR TWO TEENAGE GIRLS DROWNED
मैहर में तालाब में नहाने गई दो किशोरियों की डूबने से मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 2:38 PM IST

3 Min Read
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मैहर: कोतवाली थाना क्षेत्र से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां पटेहरा बीड़ी बस्ती में तालाब में नहाने के दौरान दो किशोरियों की डूबकर दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों की पहचान अंचल चौधरी (17) और पूनम चौधरी (10) के रूप में हुई है. इस हादसे में दो अन्य किशोरियां भी डूब रही थीं, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. एक ही परिवार के दो बच्चों की मृत्यु हो जाने से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है.

नहाने के दौरान गहरे पानी में समा गई किशोरियां

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शनिवार को चारों किशोरियां गांव के ही तालाब में नहाने के लिए गई थीं. नहाने के दौरान एक बच्ची गहरे पानी का अंदाजा नहीं लगा पाई और डूबने लगीं. उसे बचाने के लिए बाकी तीनों भी आगे बढ़ीं, लेकिन तालाब की गहराई और फिसलन ने हालात बिगाड़ दिए. मदद की कोशिश में चारों ही पानी में डूबने लगीं.

MINOR DROWNED TO DEATH
स्थानीय लोगों ने दो अन्य किशोरियों को बचाया (ETV Bharat)

चीख-पुकार के बीच शुरू हुआ बचाव

घटना के दौरान तालाब किनारे मौजूद लोगों ने किशोरियों को छटपटाते देखा तो तुरंत शोर मचाया और जान की परवाह न करते हुए तालाब में छलांग लगा दी और कड़ी मशक्कत के बाद 2 बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाला. वहीं, दो अन्य बच्चियों को नहीं बचाया जा सका और वे गहरे पानी में समा गईं, जिससे उसकी मौत हो गई.

सीएसपी महेंद्र सिंह ने दी जानकारी (ETV Bharat)

मामले की जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचीं और कई घंटों की मशक्कत के बाद दोनों किशोरियों के शव को तालाब से बाहर निकाले गए. मृतकों की पहचान पूनम चौधरी (10) पिता मुकेश के रूप में हुई है. वहीं दूसरी बच्ची की पहचान अंचल चौधरी (17) पिता रामसजीवन के रूप में हुई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच की जा रही है.

मामले पर थाना प्रभारी अनिमेष द्विवेदी ने बताया, " घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर दोनों को रेस्क्यू किया गया. जिसमें से दो किशोरियों की मौत हो गई है. वहीं दो किशोरियों को सही सलामत बाहर निकल गया है, जिनका इलाज किया जा रहा है. घटना के बाद दोनों का पंचनामा बनाकर शव को मर्चुरी में रखा गया है."

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