मैहर में देर रात मंदिर में तोड़फोड़, देवी-देवताओं की मूर्तियां की खंडित, अलर्ट मोड पर पुलिस

मूर्तियों को तोड़े जाने की सूचना मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण मंदिर परिसर में इकट्ठा हो गए. लोगों का कहना था कि "यह कार्य किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि गांव में इससे पहले कभी इस तरह का माहौल नहीं देखा गया. यह सिर्फ मूर्तियां नहीं टूटी हमारी आस्था पर चोट की गई है." ग्रामीणों की भीड़ बढ़ने के साथ ही गांव में तनाव का वातावरण बन गया है. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

मैहर: ताला थाना क्षेत्र के धोबहट गांव में बीती रात घटी सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके की शांति भंग कर दी है. गांव स्थित प्राचीन देवी मंदिर में असामाजिक तत्वों ने घुसकर नंदी बाबा सहित कई देवी–देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर दिया. यह घटना तब सामने आई जब सुबह ग्रामीण पूजा-अर्चना करने पहुंचे. टूटी हुई प्रतिमाएं देखकर लोग दंग रह गए.

गांव में भारी पुलिस बल तैनात (ETV Bharat)

मुकुंदपुर चौकी की टीम मौके पर पहुंची

ताला थाना पुलिस और मुकुंदपुर चौकी की टीम सूचना मिलते ही तुरंत मंदिर पहुंच गई. पुलिस ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और खंडित मूर्तियों सहित आसपास की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर साक्ष्य जुटाए. पुलिस के अनुसार मंदिर के आसपास कुछ संदिग्ध पैरों के निशान मिले हैं, जिन्हें जांच में शामिल किया गया है. साथ ही नजदीकी घरों, दुकानों और रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है.

गांव में तनाव कम करने में जुटी पुलिस

घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. गुस्साए ग्रामीणों को शांत करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने गांव में अतिरिक्त बल तैनात किया है. पुलिस इलाके में गश्त कर रही है, ताकि कोई अप्रिय घटना न घट जाए. साथ ही लोगों को समझाइश दी जा रही है. वहीं स्थिति को सामान्य करने के लिए सामाजिक संगठनों द्वारा मंदिर में नई मूर्तियां स्थापित करने के लिए प्रतिमा मंगवाई है.

अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

ताला थाना प्रभारी महेंद्र मिश्रा ने बताया कि "घटना की जानकारी सुबह लगी है. जिसके बाद मौके पर पुलिस बल भेजा गया था. मंदिर के आस पास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. इसके साथ पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है. फिलहाल, ताला थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है."