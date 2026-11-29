ETV Bharat / state

मैहर में कुत्तों ने दिखाया रंग, बिल्ली और बंदर भी पीछे नहीं, 7 महीने में 3800 से ज्यादा लोग शिकार

मैहर में कुत्तों के साथ बिल्ली और बंदरों का आतंक ( ETV Bharat )

मैहर: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है. मैहर में कुत्तों के काटने के आंकड़े चौंकाने वाले हैं. यहां पिछले 7 महीनों में 3800 से ज्यादा लोगों को आवारा कुत्तों के साथ बिल्ली और बंदरों ने भी अपना शिकार बनाया. इसमें सबसे ज्यादा मामले आवारा कुत्तों के काटने के हैं.