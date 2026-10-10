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मैहर प्रशासन का नवरात्रि पर बड़ा फैसला, 9 दिन तक नहीं बिकेगा मांस‑मछली और अंडा

मैहर में नवरात्रि पर नॉनवेज पर प्रतिबंध ( ETV Bharat )

मैहर: शारदीय नवरात्रि मेले को देखते हुए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. मैहर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की आस्था और धार्मिक पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से गुरुवार रात को एक आदेश जारी किया है. इसके तहत मां शारदा के आसपास संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र में मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह प्रतिबंध 11 से 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा.

नगर पालिका में नॉनवेज पर पूर्ण प्रतिबंध मैहर में मां शारदा एक महत्वपूर्ण धार्मिक नगरी है. यहां प्रत्येक वर्ष शारदीय नवरात्रि के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है. जहां शारदीय नवरात्रि में मां शारदा के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. इसलिए श्रद्धालुओं की आस्था और धार्मिक पवित्रता बनाए रखने के लिए मैहर प्रशासन ने संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र में मांस, मछली और अंडा की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया. ताकि किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचे.