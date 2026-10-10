मैहर प्रशासन का नवरात्रि पर बड़ा फैसला, 9 दिन तक नहीं बिकेगा मांस‑मछली और अंडा
मैहर में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर नॉनवेज पर पूर्ण प्रतिबंध, श्रद्धालुओं की आस्था-पवित्रता से खिलवाड़ करने पर होगी सख्त कार्रवाई, पुष्पेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 2:12 PM IST|
Updated : October 10, 2026 at 2:17 PM IST
मैहर: शारदीय नवरात्रि मेले को देखते हुए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. मैहर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की आस्था और धार्मिक पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से गुरुवार रात को एक आदेश जारी किया है. इसके तहत मां शारदा के आसपास संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र में मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह प्रतिबंध 11 से 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा.
नगर पालिका में नॉनवेज पर पूर्ण प्रतिबंध
मैहर में मां शारदा एक महत्वपूर्ण धार्मिक नगरी है. यहां प्रत्येक वर्ष शारदीय नवरात्रि के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है. जहां शारदीय नवरात्रि में मां शारदा के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. इसलिए श्रद्धालुओं की आस्था और धार्मिक पवित्रता बनाए रखने के लिए मैहर प्रशासन ने संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र में मांस, मछली और अंडा की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया. ताकि किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचे.
मां शारदा प्रशासक ने जारी किया आदेश
मां शारदा प्रशासक दिव्या पटेल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, '' प्रतिबंध की अवधि में पूरे नगर पालिका क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मांस, मछली और अंडे की खरीद और बिक्री नहीं किया जा सकेगा.'' आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नवरात्रि के दौरान मां शारदा धाम में विशाल शारदीय नवरात्रि मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं.
आदेश के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जारी किया गया है. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत सख्त कठोर कार्रवाई की जाएगी. प्रतिबंध अवधि में अगर किसी दुकान, होटल, ढाबा या ठेले पर मांस, मछली या अंडे की बिक्री पाई जाती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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मामले पर मंदिर प्रशासक दिव्या पटेल ने बताया, " हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए मैहर नगरपालिका क्षेत्र में 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक मांस, मछली, अंडा के बिक्री पर लगाया गया है. आदेश का उल्लंघन होने पर बीएनएस की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी."