मैहर शारदा माता मंदिर में राजा भैया ने की शस्त्र पूजा, मंदिर प्रशासन पर उठे सवाल

उत्तर प्रदेश के विधायक राजा भैया ने मैहर शारदा माता मंदिर में की शस्त्र पूजा, प्रतिबंध के बावजूद शस्त्र पूजा पर उठ रहे सवाल.

MAIHAR RAJA BHAIYA SHASTRA PUJA
मैहर शारदा माता मंदिर में राजा भैया ने की शस्त्र पूजा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 4:18 PM IST

2 Min Read
मैहर: उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक राजा भैया मध्य प्रदेश के मैहर दौरे पर पहुंचे थे. जहां उन्होंने प्रसिद्ध शारदा माता मंदिर में पहुंचकर शस्त्र पूजा की. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. जिसको लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रतिबंध के बाद भी मंदिर में शस्त्र पूजा की गई.

राजा भैया ने की शस्त्र पूजा

मैहर स्थित मां शारदा देवी मंदिर परिसर में अस्त्र-शस्त्र लेकर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है. जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह नियम मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा बनाया गया है. इसकी सूचना मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्पष्ट रूप से अंकित भी है. इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के विधायक व जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया द्वारा मंदिर में शस्त्र पूजा किए जाने का मामला सामने आया है.

राजा भैया ने की शस्त्र पूजा (ETV Bharat)

6 फरवरी को समर्थकों के साथ पहुंचे थे राजा भैया

बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को राजा भैया अपने समर्थकों के साथ मां शारदा देवी के दर्शन करने पहुंचे थे. वे समर्थकों के साथ सीढ़ियां चढ़कर मंदिर परिसर में पहुंचे और सीधे मंदिर के अंदर प्रवेश किया. जहां उन्होंने मां शारदा की पूजा-अर्चना की. इसी दौरान उनके साथ लाई गई राइफल पुजारी नितिन महाराज को सौंपी गई. इसके बाद शस्त्र पूजा की गई. इस दौरान न तो मंदिर के पुजारी ने उन्हें ऐसा करने से रोका और न ही वहां तैनात पुलिस या सुरक्षा कर्मियों ने कोई आपत्ति जताई.

MAIHAR TEMPLE GARBH GRAH ENTRY
राजा भैया ने की शस्त्र पूजा (ETV Bharat)

राइफल पर बांधी चुनरी, माला पहनाकर करवाई पूजा

पूजा के दौरान पुजारी ने राइफल पर चुनरी बांधी, फूलों की माला पहनाई और विधिवत पूजा संपन्न करवाई. जबकि मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार की शस्त्र पूजा पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध है. इस पूरे मामले पर मंदिर प्रबंधन, पुजारी और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े जिम्मेदारों ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है.

'वीडियो की कराई जा रही जांच'

मंदिर परिसर में शस्त्र के साथ प्रवेश रोकना पुलिस बल और निजी सुरक्षा गार्डों की जिम्मेदारी है. मामले में मंदिर प्रशासक से बात करने पर SDM दिव्या पटेल ने बताया कि सामने आए वीडियो की जानकारी मिली है. वीडियो की जांच करवाई जा रही है.

