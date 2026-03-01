ETV Bharat / state

रंगों के त्योहार पर 'ग्रहण', बंद हो जाएंगे मंदिरों के पट, चंद्रग्रहण और सूतक काल का समय

मैहर: इस बार रंगों पर त्योहार होली पर ग्रहण का साया पड़ने जा रहा है. सनातन धर्म में ग्रहण का खास महत्व है. 3 मार्च को साल का पहला चंद्रग्रहण पड़ने जा रहा है. चंद्र ग्रहण पूर्णिमा तिथि पर लगता है. चंद्रग्रहण भारत सहित दूसरे देशों में भी दिखाई देगा. चंद्रग्रहण के कारण 3 मार्च को शाम से ही मंदिरों और भगवान के पट बंद हो जाएंगे. पढ़िए कितने बजे चंद्रग्रहण लगेगा और कब से सूतक काल शुरू होगा और कब बंद हो जाएंगे मंदिरों के पट.

होलिका दहन का मुहूर्त और तारीख

इस साल चंद्रग्रहण को लेकर लोगों के मन में होलिका दहन और होली के त्योहार को लेकर बहुत कनफ्यूजन है. फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि यानि 2 मार्च को शाम 5 बजकर 55 मिनट से शुरू होकर दूसरे दिन 3 मार्च को शाम 5 बजकर 7 मिनट तक रहेगी. वहीं 3 मार्च को साल का पहला चंद्रग्रहण लगने जा रहा है, जो दोपहर 3 बजकर 20 मिनट से शाम 47 मिनट तक चंद्रग्रहण लग रहा है. लिहाजा 2 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और 4 मार्च को होली मनाई जाएगी.

3 मार्च को कितने बजे लग रहा चंद्रग्रहण

3 मार्च को दोपहर 3 बजकर 20 मिनट से शाम को 6 बजकर 47 मिनट तक चंद्रग्रहण रहेगा. सुबह 6 बजकर 20 मिनट पर सूतक काल लग जाएगा. इस दौरान कोई भी शुभ काम, पूजा-पाठ नहीं होंगे. गर्भवती महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकतीं. सूतक काल लगने के बाद से चंद्रग्रहण तक मंदिरों के पट बंद रहेंगे. एमपी के मैहर में त्रिकूट पर्वत पर विराजमान मां शारदा के दर्शन करने आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी कर दी गई है.

ग्रहण के चलते मंदिरों के पट हो जाएंगे बंद

3 मार्च को लगने वाले चंद्रग्रहण के चलते मां शारदा मंदिर की दर्शन व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किया गया है. मंदिर की प्राचीन धार्मिक परंपराओं और ग्रहण काल के नियमों का पालन करते हुए 3 मार्च की शाम को गर्भगृह के पट निर्धारित समय से पहले बंद कर दिए जाएंगे. मंदिर के प्रधान पुजारी पवन महाराज द्वारा जारी सूचना के अनुसार, श्रद्धालुओं से दर्शन के लिए निर्धारित समय का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई है, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो.

3 मार्च को शाम 5:30 बजे बंद होंगे गर्भगृह के पट