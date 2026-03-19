ETV Bharat / state

600 मीटर ऊंचे पर्वत पर गिरा था मां सती का हार, 1500 साल पुराना शक्तिपीठ आज भी बना रहस्य

विशाल पर्वत पर गिरा था मां सती का हार ( ETV Bharat )