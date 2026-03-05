मैहर में 10 दिन बंद रहेगा रोपवे, चैत्र नवरात्रि से पहले होगा मेंटेनेंस, नोट कर लें तारीख
5 मार्च से 14 मार्च तक उड़नखटोला रहेगा बंद, सीढ़ियों से करना होगा मां शारदा के दर्शन
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 5, 2026 at 12:59 PM IST
मैहर : मध्य प्रदेश के मां शारदा मंदिर मैहर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है. चैत्र नवरात्रि से पहले मंदिर तक पहुंचने वाला रोपवे (उड़नखटोला) 10 दिनों के लिए बंद किया जा रहा है. प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार 5 मार्च 2026 से 14 मार्च 2026 तक रोपवे का संचालन पूरी तरह से स्थगित रहेगा.
इस वजह से बंद रहेगा मैहर में रोपवे
हर वर्ष चैत्र नवरात्रि के दौरान मैहर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में रोपवे पर भी काफी दबाव रहता है. इसी को ध्यान में रखते हुए रोपवे का आवश्यक मेंटेनेंस और तकनीकी निरीक्षण कराया जाएगा, जिससे नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुचारु सेवा मिल सके.
सुरक्षा के मद्देनजर किया जाएगा मेंटेनेंस
मामले को लेकर मैहर एसडीएम दिव्या पटेल ने बताया, '' श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है. इसी कारण रोपवे के सभी तकनीकी उपकरणों, केबल, ट्रॉली और अन्य व्यवस्थाओं की गहन जांच और मरम्मत का कार्य कराया जाएगा. यह कार्य लगभग 10 दिनों तक चलेगा.'' प्रशासन का कहना है कि नवरात्रि के दौरान लाखों श्रद्धालु मैहर पहुंचते हैं, इसलिए रोपवे का पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित होना जरूरी है। इसी उद्देश्य से यह मेंटेनेंस कार्य पहले से तय किया गया है.
NDRF की टीम करेंगी अंतिम निरीक्षण
मेंटेनेंस कार्य पूरा होने के बाद रोपवे की सुरक्षा की अंतिम जांच राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीम द्वारा की जाएगी. एनडीआरएफ के विशेषज्ञ रोपवे के संचालन, सुरक्षा मानकों और आपातकालीन व्यवस्थाओं का परीक्षण करेंगे. यदि सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई जाती हैं, तो 15 मार्च 2026 से रोपवे का संचालन दोबारा शुरू कर दिया जाएगा और श्रद्धालु पहले की तरह उड़नखटोले के माध्यम से माता के दरबार तक पहुंच सकेंगे.
सीढ़ियों के रास्ते से ही पहुंचना होगा मंदिर
रोपवे बंद रहने के दौरान श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने के लिए पारंपरिक सीढ़ियों वाले मार्ग का ही सहारा लेना होगा. त्रिकूट पर्वत पर स्थित मां शारदा मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को करीब 1000 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं. हालांकि, मंदिर प्रबंधन द्वारा सीढ़ियों के मार्ग पर पेयजल, विश्राम स्थल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था बनाए रखने की बात कही गई है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो.
श्रद्धालुओं से यात्रा की योजना बदलने की अपील
मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं. विशेष रूप से जो श्रद्धालु रोपवे से दर्शन करने की योजना बना रहे थे, वे इन 10 दिनों में सीढ़ियों वाले मार्ग का उपयोग करें प्रबंधन ने यह भी कहा है कि यह अस्थायी व्यवस्था केवल सुरक्षा और बेहतर संचालन के उद्देश्य से की जा रही है, जिससे चैत्र नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो.