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दवा लेने निकले थे चाचा, स्पीडी हाईवा ने बाइक को उड़ाया, अंकल की मौत, भतीजे लड़ रहे जिंदगी की जंग

मैहर में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में चाचा की मौत, गंभीर घायल 2 भतीजों का अस्पताल में इलाज जारी.

maihar road accident
स्पीडी हाईवा ने बाइक को उड़ाया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 3:45 PM IST

4 Min Read
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मैहर: अमरपाटन क्षेत्र में रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने एक परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. बीमार भतीजे को दवा दिलाने जा रहे चाचा-भतीजे रास्ते में ही दुर्घटना का शिकार हो गए. तेज रफ्तार हाईवा ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे चाचा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो भतीजे गंभीर रूप से घायल हो गए.

इलाज के लिए निकले, रास्ते में हुआ हादसा
जानकारी के मुताबिक, ग्राम झाली निवासी धर्मजीत पटेल भतीजे की तबीयत खराब होने के कारण उसे इलाज के लिए अमरपाटन सिविल अस्पताल ले जा रहे थे. बाइक पर चाचा और दो भतीजे सवार थे. देर रात जब वे NH-30 पर कंचनपुर मोड़ के पास पहुंचे, तभी तेज रफ्तार में आ रहे हाईवा ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरे और धर्मजीत पटेल की मौके पर ही मौत हो गई.

MAIHAR accident one died
इलाज के लिए निकले, रास्ते में हुआ हादसा (ETV Bharat)

मौके पर मची अफरा-तफरी, तुरंत पहुंची मदद
हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. डायल 112 और 108 एंबुलेंस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल अमरपाटन पहुंचाया. सिविल अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों घायलों का प्राथमिक इलाज किया, लेकिन उनकी हालत गंभीर होने के चलते उन्हें जिला अस्पताल सतना रेफर कर दिया गया. अस्पताल सूत्रों के अनुसार दोनों की स्थिति नाजुक बनी हुई है. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल अमरपाटन में रखवाया है. हादसे के बाद हाईवा चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है.

जनप्रतिनिधि पहुंचे, मदद का भरोसा
अमरपाटन नगर परिषद के उपाध्यक्ष अगम राहुल जैन भी घटना की सूचना मिलते ही देर रात मौके पर पहुंचे. उन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में सहयोग किया और परिजन को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया. राहुल जैन ने बताया कि, ''मैं अपने घर की ओर जा रहा था, तभी अचानक से तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को ठोकर मारी जिसकी वजह से एक की मौत हो गई है, जिन्हें एंबुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल पहुंचाने का काम किया गया है. फिलहाल 2 लोगों का इलाज जारी है.''

मामले पर थाना प्रभारी विजय परस्ते से बातचीत करते समय बताया कि, ''घटना रविवार देर रात की है. डायल 112 के माध्यम से घटना की जानकारी सामने आई है. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा घायलों को सिविल अस्पताल अमरपाटन भेजा गया है. वहीं मृतक को मर्चुरी में रखकर पंचनामा कार्रवाई की गई है और साथ-साथ मामले की जांच की जा रही है.''

NH-30 पर बढ़ते हादसों से चिंता
NH-30 पर लगातार हो रहे सड़क हादसे प्रशासन और स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं. भारी वाहनों की तेज रफ्तार और लापरवाही से आम लोगों की जान खतरे में पड़ रही है. स्थानीय नागरिकों ने इस मार्ग पर सख्त यातायात नियंत्रण और निगरानी की मांग की है. ग्रामीणों और राहगीरों का कहना है कि कंचनपुर मोड़ जैसे संवेदनशील स्थानों पर चेतावनी संकेत, स्पीड ब्रेकर और नियमित पुलिस निगरानी जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके.

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