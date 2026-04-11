ETV Bharat / state

डीजल खत्म होते ही रुके ट्रैक्टर ट्रॉली के पहिए, तेज रफ्तार ट्रेलर ने पीछे से उड़ाया, 15 लोग घायल

डीजल खत्म होना बना हादसे की जड़ सड़क हादसे की घटना की सबसे अहम कड़ी वह समय था जब रास्ते में ट्रैक्टर का डीजल खत्म हो गया. ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार लोग बरहों कार्यक्रम से बेलदरा लौट रहे थे, लेकिन अचानक वाहन रुक गया. चालक ने ट्रॉली को सड़क किनारे खड़ा कर दिया, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा सावधानी नहीं बरती गई. यही स्थिति कुछ ही पलों में बड़े हादसे का कारण बन गई और सड़क हादसे का परिवार शिकार हो गया.

मध्य प्रदेश के मैहर जिले में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार और गांव की खुशियों को अचानक मातम में बदल दिया. बरहों संस्कार से लौट रहे लोगों की ट्रैक्टर-ट्रॉली को तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे करीब 15 लोग घायल हो गए. यह हादसा NH-30 पर अमरपाटन क्षेत्र के ग्राम रिगरा ब्रिज के पास हुआ.

मैहर: दुनिया में चल रहे युद्ध के चलते भारत में पेट्रोल-डीजल की किल्लत भी सामने आई है. जनजीवन और यातायात्र व्यवस्था पर असर पड़ा है. नतीजा यह है कि डीजल की किल्लत के चलते वाहन रास्ते में ही रुकने को मजबूर हो रहे हैं. जिससे दुर्घटनाओं का भी खतरा बढ़ गया है. मैहर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब डीजल खत्म होने के चलते ट्रैक्टर ट्रॉली रास्ते में ही रुक गई और पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे टक्कर मार दी. हादसे में 15 लोग घायल हो गए.

तेज रफ्तार ट्रेलर ने मारी जोरदार टक्कर

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रॉली खड़ी होने के कुछ ही देर बाद पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली में बैठे लोग उछलकर सड़क पर गिर पड़े. कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सड़क हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. घायल लोग सड़क पर तड़पते नजर आए, जबकि आसपास के लोग उनकी मदद के लिए दौड़ प. कुछ ही देर में हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और जाम की स्थिति बन गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी.

राहत कार्य समय पर पहुंची मदद

सूचना मिलते ही डायल 112, हाईवे पेट्रोलिंग टीम और एंबुलेंस सेवाएं मौके पर पहुंचीं. घायलों को 108 और 1033 एंबुलेंस के जरिए तुरंत मैहर और अमरपाटन के अस्पतालों में भर्ती कराया गया. राहत टीमों की तत्परता से कई घायलों को समय पर उपचार मिल सका. इस हादसे में करीब 15 लोग घायल हुए हैं. घायलों में संखिबाई साकेत (50 वर्ष), अजय बुंकर (17 वर्ष), प्रदीप साकेत (24 वर्ष) और संतोष साकेत (50 वर्ष) सहित अन्य शामिल हैं. डॉक्टरों के अनुसार, दो घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल सतना रेफर किया गया है, जबकि अन्य का इलाज स्थानीय अस्पतालों में जारी है.

पुलिस जांच और कार्रवाई

नादन देहात थाना प्रभारी पंचराज सिंह ने बताया कि, ''दुर्घटना में शामिल ट्रेलर को जब्त कर लिया गया है और चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे के हर पहलू की जांच की जा रही है.''

लापरवाही और सिस्टम की कमी दोनों जिम्मेदार?

यह हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि कई स्तर की लापरवाहियों का परिणाम नजर आता है. हाईवे पर बिना संकेत के वाहन खड़ा करना, तेज रफ्तार में भारी वाहन चलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी, इन सभी कारणों ने मिलकर इस घटना को गंभीर बना दिया. सड़क सुरक्षा के लिए चेतावनी यह घटना एक बड़ा संदेश देती है कि हाईवे पर छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है.