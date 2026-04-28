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डॉगी को बचाने रोकी बाइक तो पीछे से कार ने ठोका, पिता-पुत्र की मौके पर मौत

मैहर के अमरपाटन में तेज रफ्तार से जा रही कार ने पीछे से बाइक को मारी टक्कर. आरोपी ड्राइवर व वाहन का सुराग नहीं.

Maihar road accident
सड़क हादसे में बाइक सवार पिता-पुत्र की मौत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 11:03 AM IST

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मैहर : अमरपाटन थाना क्षेत्र में सतना रोड स्थित खरवाही मोड़ के पास सोमवार को भीषण सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी. हादसा इतना भयावह था कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और सड़क पर गिर पड़े. मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े. घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दोनों की जान नहीं बच सकी. लोगों का कहना है कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी.

लोगों ने बताया- गलती बाइक सवार की नहीं

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार सामान्य रूप से अपने रास्ते जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कार ने उन्हें खतरनाक टक्कर मारी. टक्कर के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया. दुर्घटना की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवक दूर जा गिरे. स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस को बुलाया और घायलों को तत्काल सिविल अस्पताल अमरपाटन भिजवाया. गंभीर चोटों के कारण दोनों की रास्ते में ही मौत हो गई.

आरोपी वाहन चालक की तलाश

शुरुआत में मृतकों की पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन बाद में पुलिस द्वारा उनकी शिनाख्त कर ली गई. दोनों मृतक पिता-पुत्र निकले. धर्मराज रावत और उसके बेटे की मौत हुई है. दोनों निवासी ग्राम डुड़हा थे. पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी चालक की पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा.

तेज रफ्तार से लगातार हो रहे हादसे

प्रारंभिक जांच में हादसे का मुख्य कारण तेज रफ्तार और लापरवाही सामने आ रही है. पुलिस अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है, ताकि घटना के वास्तविक कारणों का स्पष्ट पता लगाया जा सके. इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. लगातार हो रहे सड़क हादसे ये दर्शाते हैं कि वाहन चालकों द्वारा नियमों की अनदेखी जानलेवा साबित हो रही है. थाना प्रभारी विजय परस्ते ने बताया "देर रात सड़क हादसा हुआ. दो लोगों की मौत हुई है. आरोपी वाहन चालक की तलाश की जा रही है."

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