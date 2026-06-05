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NH-30 पर खाई में गिरी बोलेरो, 7 वर्षीय मासूम समेत 2 की मौत, मंदिर जा रहा था परिवार

हादसे में घायल 8 लोगों को अस्पताल में इलाज जारी, इच्छा पूरी करने के लिए इच्छापूर्ति मंदिर जा रहा था परिवार, पुष्पेंद्र कुशवाह की रिपोर्ट.

MAIHAR ROAD ACCIDENT
NH-30 पर भीषण हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 8:05 AM IST

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Updated : June 5, 2026 at 8:44 AM IST

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मैहर: गुरुवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पहाड़ी के पास नेशनल हाईवे-30 पर एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरा. हादसे में 7 वर्षीय मासूम बच्ची और एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आठ अन्य लोग घायल हो गए. घायलों में तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया है.

परिजन को स्टेशन छोड़कर लौट रहा था परिवार
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अमरपाटन निवासी एक परिवार अपने एक परिजन को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था. स्टेशन से वापस लौटते समय परिवार के सदस्य बोलेरो वाहन में सवार होकर अमरपाटन की ओर जा रहे थे. देर रात जब वाहन ग्राम पहाड़ी के पास पहुंचा, तभी चालक अचानक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा. तेज रफ्तार में चल रही बोलेरो सड़क से नीचे उतर गई और कई पलटियां खाते हुए खाई में जा गिरी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. वाहन के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार कई लोग अंदर ही फंस गए. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े.

इच्छा पूरी करने के लिए इच्छापूर्ति मंदिर जा रहा था परिवार (ETV Bharat)

ग्रामीणों और पुलिस ने बचाई कई जिंदगियां
दुर्घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस, डायल-100 और एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंच गई. स्थानीय ग्रामीणों ने भी राहत एवं बचाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. अंधेरे और कठिन परिस्थितियों के बीच लोगों ने वाहन में फंसे घायलों को बाहर निकाला. घायलों को तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से मैहर और अमरपाटन के अस्पतालों में पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार शुरू किया गया. गंभीर रूप से घायल तीन लोगों की हालत चिंताजनक होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया.

मासूम बच्ची और बुजुर्ग की मौत
इस दर्दनाक हादसे में जुली पटेल (7 वर्ष), पिता उमेश पटेल, निवासी अमरपाटन तथा भूपेन्द्र पटेल (70 वर्ष), पिता मुन्ना पटेल, निवासी अमरपाटन की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि दुर्घटना के दौरान दोनों को गंभीर चोटें आई थीं, जिससे उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. मासूम बच्ची की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया. अस्पताल परिसर में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा. वहीं बुजुर्ग भूपेन्द्र पटेल के निधन से भी पूरे गांव में शोक का माहौल है.

Bolero falls into ditch on NH 30
घायलों का अस्पताल में इलाज जारी (ETV Bharat)

क्षमता से अधिक लोग थे सवार
प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि बोलेरो वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक लोग सवार थे. वाहन में 10 से अधिक लोग यात्रा कर रहे थे. हादसे के बाद यह भी चर्चा है कि वाहन तेज गति से चल रहा था, जिससे चालक नियंत्रण नहीं रख सका. हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा.

पुलिस ने शुरू की जांच
मामले पर मैहर पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में ले लिया है मृतकों के शवों का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है मैहर थाना प्रभारी अनिमेष द्विवेदी का कहना है कि, ''दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. वाहन की तकनीकी स्थिति, चालक की भूमिका और हादसे के अन्य संभावित कारणों की भी पड़ताल की जाएगी.'' ड्यूटी डॉक्टर संदीप तिवारी ने बताया, ''10 लोगों को अस्पताल लाया गया था. जिसमें से दो की मौत हो चुकी थी और 8 लोग घायल थे. घायलों का इलाज किया जा रहा है, सबकी हालत स्थिर है.''

हाईवे पर बढ़ रहे सड़क हादसे
नेशनल हाईवे-30 पर लगातार हो रहे सड़क हादसे चिंता का विषय बनते जा रहे हैं. तेज रफ्तार, लापरवाही और यातायात नियमों की अनदेखी के कारण आए दिन गंभीर दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं. ग्राम पहाड़ी के पास हुआ यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और सावधानी बरतने की आवश्यकता की याद दिलाता है.
इस दर्दनाक घटना ने पूरे अमरपाटन और मैहर क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है. स्थानीय लोगों ने मृतकों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.

Last Updated : June 5, 2026 at 8:44 AM IST

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