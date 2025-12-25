मैहर में भीषण हादसा, रोड पर खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ी तेज रफ्तार बाइक, 3 युवकों की मौत
मैहर में तेज रफ्तार बनी मौत का कारण, देर रात ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ंत बाइक, तीन बाइक सवार युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत.
मैहर: मध्य प्रदेश के मैहर में भीषण सड़क हादसा हो गया. बेला–गोविंदगढ़ मार्ग पर बुधवार की देर रात एक सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं. गुजरा पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार से जा रही एक मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली में जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और उस पर सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद सड़क पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और उन्हें संभालने का प्रयास किया. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.
बाइक पर सवार तीन युवकों की मौत
प्रत्यक्षदर्शी सत्येंद्र पटेल ने बताया कि, ''बाइक अत्यधिक तेज रफ्तार में थी. चालक का संतुलन बिगड़ते ही बाइक सीधे ट्रॉली से जा भिड़ी. हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. तीनों युवकों की मौत हो गई.'' दुर्घटना में पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त कर ली है. हादसे में जान गंवाने वाले नागेंद्र कोल, दीपक कोल और अंकित सोधिया शामिल हैं. तीनों मैहर के ही निवासी हैं. तीनों युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे.
बाइक सवारों के नशे में होने की आशंका
सूचना मिलते ही ताला थाना और मुकुंदपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. दुर्घटनाग्रस्त बाइक और ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर मर्ग कायम किया गया है. घटना में पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि बाइक सवार शराब के नशे में हो सकते हैं. हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. तेज गति और लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है. फिलहाल मामले में कार्यवाही जारी है और घटना की जांच की जा रही है.
परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़
भीषण सड़क हादसा में एक साथ तीन युवकों की मौत से उनके गांवों में मातम पसर गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पूरे क्षेत्र में शोक और संवेदना का माहौल बना हुआ है. मुकुंदपुर चौकी प्रभारी नागेश्वर मिश्रा ने बताया कि, ''बुधवार देर रात तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवारों ने सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली में टक्कर मार दी, जिससे तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है.''
सवालों के घेरे में सड़क सुरक्षा
लगातार हो रहे सड़क हादसों ने एक बार फिर तेज रफ्तार, नशे में वाहन चलाने और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है.