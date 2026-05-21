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हितग्राहियों से अंगूठा लगवा डकार गए 23 लाख का अनाज, FIR दर्ज, आरोपियों से होगी वसूली

मैहर में राशन घोटाला उजागर होने पर उचित मूल्य दुकान के विक्रेता और समिति प्रबंधक के खिलाफ केस दर्ज. और मामले भी खुलने की संभावना.

Maihar ration scam
मैहर में राशन घोटाला, 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 7:43 PM IST

3 Min Read
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मैहर : सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. गरीब परिवारों को मिलने वाले सरकारी राशन में भारी अनियमितता पाए जाने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उचित मूल्य दुकान के विक्रेता और समिति प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. जांच में खुलासा हुआ कि कई हितग्राहियों से ई-पॉस मशीन में अंगूठा लगवाकर रिकॉर्ड में राशन वितरण दर्शा दिया गया, लेकिन वास्तव में उन्हें खाद्यान्न नहीं दिया गया.

कलेक्टर के निर्देश पर खुला मामला

सेवा सहकारी समिति बरा खुर्द द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान गौरैया में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आईं तो मामले की जांच कराई गई. जांच में पता चला कि दुकान विक्रेता धनीराम दहिया और समिति प्रबंधक कमलेश विश्वकर्मा द्वारा जनवरी से मई 2026 तक हितग्राहियों को राशन वितरण में गंभीर अनियमितता की गई. जांच में पाया गया कि कई उपभोक्ताओं के आधार आधारित ई-पॉस मशीन में अंगूठे लगवाए गए. रिकॉर्ड में राशन वितरण दिखाया गया, लेकिन लाभार्थियों को अनाज नहीं मिला.

कई माह से राशन नहीं मिलने की शिकायत

ग्रामीणों ने भी जांच के दौरान शिकायत की कि कई महीनों से उन्हें पूरा राशन नहीं मिला, जबकि मशीन में वितरण दर्ज हो रहा था. जांच रिपोर्ट में राशन वितरण में भारी गड़बड़ी सामने आई. प्रशासन के अनुसार खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया. 552 क्विंटल गेहूं इसकी कीमत लगभग 15 लाख 52 हजार 691 रुपये, 181 क्विंटल चावल इसकी कीमत 7 लाख 27 हजार 861 रुपये, 3.48 क्विंटल शक्कर की कीमत 16 हजार 704 रुपये, 29.38 क्विंटल नमक की कीमत 28 हजार 645 रुपये. इस प्रकार कुल मिलाकर 23 लाख 25 हजार 901 रुपये मूल्य के खाद्यान्न में अनियमितता पाई गई.

एसडीएम ने निकाली वसूली

मामले को गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए एसडीएम मैहर दिव्या पटेल ने विक्रेता और समिति प्रबंधक दोनों के खिलाफ 23 लाख 25 हजार 901 रुपये की वसूली निर्धारित की है. प्रशासन का कहना है कि सरकारी राशन गरीबों तक पहुंचाने के बजाय उसका दुरुपयोग किया गया. जांच पूरी होने के बाद कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने थाना बदेरा में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने विक्रेता धनीराम दहिया और समिति प्रबंधक कमलेश विश्वकर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) और 316(5) सहित आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 और 7 के तहत अपराध दर्ज किया है.

अन्य दुकानों की भी हो सकती है जांच

सूत्रों के अनुसार जिले की अन्य राशन दुकानों की भी निगरानी की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जहां भी गड़बड़ी मिलेगी, वहां इसी प्रकार सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद राशन दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है. हितग्राहियों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. मैहर एसडीएम दिव्या पटेल ने बताया "कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई की गई है, जिसमें शासकीय उचित मूल्य दुकान बरा खुर्द में अनियमिता पाई ई. दो के नाम पर FIR भी दर्ज करा दी गई है. 23 लाख से अधिक की राशि के वसूली भी की जाएगी."

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