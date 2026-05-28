मैहर के रानी दुर्गावती सरकारी गर्ल्स हॉस्टल में छात्राएं भूख से हुईं व्याकुल तो जलाए चूल्हे
मैहर के कन्या छात्रावास की बदहाली. बीते 2 माह से हॉस्टल में छात्राओं को नहीं मिल रहा भोजन. पैरेंट्स में नाराजगी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 9:06 PM IST
मैहर : वीरांगना रानी दुर्गावती कन्या छात्रावास की बदहाली का वीडियो फिर सामने आया है. वीडियो में दिख रहा है कि छात्राएं जमीन पर चूल्हा बनाकर लकड़ियां जलाकर खाना पका रही हैं. छात्राओं का आरोप है कि पिछले दो माह से छात्रावास में भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है. उन्हें खुद भोजन तैयार करना पड़ रहा है. पढ़ाई से ज्यादा समय खाना बनाने में जा रहा है.
घर से मगाते हैं राशन-पानी
बीए प्रथम वर्ष की एक छात्रा ने आरोप लगाया कि कई दिन तक भोजन समय पर नहीं मिलता. ऐसी स्थिति में घर से अनाज और जरूरी सामान मंगवाना पड़ता है. छात्राएं पढ़ाई करने के लिए छात्रावास में रहती हैं लेकिन यहां हालात ऐसे हैं कि उनका अधिक समय खाना बनाने और व्यवस्थाएं संभालने में निकल रहा है. कई बार शिकायतें किए जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ. लगातार अव्यवस्था के कारण छात्राओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है.
छात्राओं ने समस्या हल करने की मांग की
छात्राओं ने शासन और प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप करने की मांग की है. यदि समय पर भोजन और अन्य जरूरी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो पढ़ाई प्रभावित होगी. मामला गर्माने के बाद प्रशासन हरकत में आया. डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल ऑफिसर कमलेश शुक्ला ने बताया "वीडियो उनके संज्ञान में आया है. तत्काल भोजन व्यवस्था बहाल करवा दी गई है और पूरे मामले की जांच कराई जाएगी. यदि जांच में किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. छात्राओं को भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे."
- श्योपुर में हॉस्टल अधीक्षक की लापरवाही!, रात में नहीं रुकते, छात्रों को होती है परेशानी
- शहडोल के छात्रावास में डिनर करते ही बच्चियां फूड प्वाइजनिंग की शिकार, अभिभावकों का हंगामा
छात्राओं के लिए सरकारी योजनाएं, फिर भी हालात बदतर
लोगों का कहना है कि छात्राओं को सुरक्षित और बेहतर माहौल उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है. यदि छात्राएं खुद चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं, तो यह व्यवस्था में गंभीर खामियों की ओर इशारा करता है. सरकार छात्राओं की शिक्षा और सुरक्षा के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन यदि छात्रावासों में भोजन जैसी मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पा रही तो यह गंभीर चिंता का विषय है. सरकारी छात्रावासों की बदहाली की तस्वीर अक्सर सामने आती हैं पूरे मध्य प्रदेश से.