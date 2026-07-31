कबाड़ से कमाल! मैहर के रामनगर अस्पताल में मॉर्निंग वॉक व योगा करते हैं शहरवासी
मैहर के रामनगर सिविल अस्पताल में बेकार सामान का रीयूज कर गार्डन और योगा केंद्र तैयार. यहां आधी बीमारी अपने आप ठीक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 7:13 PM IST
मैहर : रामनगर में कबाड़ से नवाचार करने का नया तरीका सामने आया है. सिविल अस्पताल रामनगर में कबाड़ के रूप में निकलने वाली सामग्री से योग सेंटर बनाया गया है. इसके साथ हरेभरे गार्डन को भी डेवलप किया गया है.अब अस्पताल में पार्क और योगा का असर दिखने लगा है. मरीज यहां आकर सुकून से बैठते हैं. उनका कहना है कि आधी बीमारी तो वैसे ही यहां आकर ठीक हो जाती है.
बेकार सामग्री का रीयूज किया
रामनगर अस्पताल में वाहनों के कबाड़ और खराब पहियों से योग सेंटर बनाया गया है. टायरों को कट कर कुर्सी बनाई गई हैं. बच्चों को खेलने के लिए झूले भी हैं. इसके साथ व्यायाम के लिए कई सामग्री का निर्माण किया गया है, यहां मरीजों के साथ अन्य लोग भी व्यायाम कर रहे हैं. रामनगर के सिविल अस्पताल में वाहनों के कबाड़ से नई-नई आकृतियों के माध्यम से गार्डन तैयार किया गया है, जिनमें अलग-अलग तरह के पेड़-पौधे लगाए गए हैं. अस्पताल के चारों तरफ हरियाली बढ़ाने के इंतजाम भी किए गए हैं.
दो साल के अंदर अस्पताल का कायापलट
अस्पताल के पीछे योगा सेंटर के पास लोगों को घूमने के लिए गार्डन के अंदर रास्ता बनाया गया है. गार्डन बनाने के लिए कई खराब सामग्री से जाली बनाई गई है. इस तरह के पौधे लगाए गए हैं, जिससे उन आकृतियों का आकर मिल सके, जोकि देखने में आकर्षक लगें. कबाड़ से योग सेंटर और गार्डन बनाने की शुरुआत 2024 में अस्पताल प्रभारी डॉ. विनय रवि सिंह द्वारा की गई. इसके बाद लगातार अस्पताल परिसर में काम चलता रहा. इसी का नतीजा है कि आज रामनगर अस्पताल में कबाड़ से कमाल तक का सफर पूरा हुआ.
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शहरवासी पहुंच रहे मॉर्निंग वॉक करने
रोज सुबह यहां मरीजों के साथ स्थानीय लोग भी योगा और मॉर्निंग वॉक के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं. इसी परिसर में एक आशियाना भी बनाया गया है, जहां लकड़ी और गाड़ी के कांच की सहायता से डाइनिंग टेबल का निर्माण भी किया गया, जहां मरीज के परिजन लंच करते हैं और सेल्फी भी लेते हैं. अस्पताल प्रभारी शिव प्रताप सिंह ने बताया "रामनगर सिविल अस्पताल में स्वच्छता और सुंदरता को बढ़ाने के लिए नवाचार किया गया है. कबाड़ के जुगाड़ से कायापलट की गई है. इसे डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा घर जैसा सजाया गया है."