मैहर का सरकारी अस्पताल आयुर्वेदिक औषधियों की नर्सरी, हर्बल गार्डन में 200 से अधिक पेड़ पौधे
रामनगर में 200 से अधिक औषधीय पौधों का बनाया गया हर्बल गार्डन, स्वच्छता जागरूकता के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की पहल. रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 5:38 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 5:49 PM IST
मैहर: मैहर जिले के रामनगर सिविल अस्पताल परिसर के अंदर अस्पताल को हरा भरा और स्वच्छ रखने के साथ-साथ आयुर्वेद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नया नवाचार सामने आया है. यहां अस्पताल में 200 से अधिक औषधीय पौधों का एक गार्डन बनाया गया है जिसमें तरह-तरह के छोटे बड़े पौधे लगाए गए हैं. इन पौधों का उपयोग आने वाले समय पर आयुष केंद्र पर भी किया जाएगा.
200 से अधिक औषधीय पौधों का है संग्रह
मैहर सिविल अस्पताल की रामनगर परिसर में डॉक्टर और स्टाफ का एक नया नवाचार सामने आया है जहां पर उन्होंने अस्पताल परिसर में ही आयुर्वेदिक गार्डन बना डाला. इस गार्डन में 200 से अधिक प्रकार के औषधीय पौधे लगाए गए हैं जिसका संरक्षण और पोषण भी अस्पताल परिसर के द्वारा ही किया जा रहा है. अस्पताल परिसर में इस तरह के नवाचार से आने वाले समय पर आयुर्वेद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कार्य किया गया है और अस्पताल परिसर में एक हर्बल गार्डन बनाया गया है.
मरीज के लिए भी बना आकर्षण का केंद्र
मैहर जिले के रामनगर सिविल अस्पताल में बनाया गया पेड़ पौधों का हर्बल गार्डन अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ नजर आ रहा है. जहां इलाज करने आ रहे मरीजों को स्वच्छ ताजी हवा के साथ-साथ अस्पताल परिसर भी हरा भरा दिखाई दे रहा है और अब लोगों के द्वारा भी इस पहल की जमकर सराहना की जा रही है. लोगों का कहना है कि स्वच्छता के साथ-साथ पेड़ पौधों का होना मानव जीवन के लिए एक अच्छा प्रयास है.
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अस्पताल को हरा भरा बनाने का प्रयास
मामले पर रामनगर सिविल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर शिव सिंह ने बताया है कि "अस्पताल परिसर को हरा भरा और सुंदर स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से हर्बल गार्डन को विकसित किया गया है जिसमें 200 से अधिक औषधीय पेड़ पौधे लगाए गए हैं जिनका उपयोग आने वाले समय में आयुर्वेद और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जाएगा. अस्पताल परिसर को हरा भरा बनाने और स्वच्छ सुंदर बनाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है.