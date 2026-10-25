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मैहर का सरकारी अस्पताल आयुर्वेदिक औषधियों की नर्सरी, हर्बल गार्डन में 200 से अधिक पेड़ पौधे

अस्पताल में 200 से अधिक औषधीय पौधों का संग्रह ( ETV Bharat )

मैहर: मैहर जिले के रामनगर सिविल अस्पताल परिसर के अंदर अस्पताल को हरा भरा और स्वच्छ रखने के साथ-साथ आयुर्वेद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नया नवाचार सामने आया है. यहां अस्पताल में 200 से अधिक औषधीय पौधों का एक गार्डन बनाया गया है जिसमें तरह-तरह के छोटे बड़े पौधे लगाए गए हैं. इन पौधों का उपयोग आने वाले समय पर आयुष केंद्र पर भी किया जाएगा.

200 से अधिक औषधीय पौधों का है संग्रह