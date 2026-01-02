ETV Bharat / state

इंदौर कांड की उच्च स्तरीय जांच, बीमार लोगों का इलाज सरकार की प्राथमिकता : राजेंद्र शुक्ल

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि इंदौर में दूषित पानी से मौतों पर सरकार गंभीर है. दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

Indore deaths High Level Inquiry
शुक्ल ने किए नए साल पर मां शारदा के दर्शन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 2, 2026 at 2:26 PM IST

2 Min Read
मैहर : उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इंदौर में दूषित पेयजल से हुई मौतों की घटना को अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा "यह मामला सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. डॉ. मोहन यादव स्वयं इंदौर में मौजूद रहकर हालात की निगरानी कर रहे हैं और पीड़ित परिवारों से संवाद कर रहे हैं."

सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा "इंदौर में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की है. उच्चस्तरीय जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई तय है. जांच में जो भी अधिकारी, कर्मचारी या एजेंसी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल (ETV BHARAT)

उन्होंने भरोसा दिलाया "सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हरसंभव सहायता दी जाएगी. प्रभावित लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं."

शुक्ल ने किए नए साल पर मां शारदा के दर्शन

नववर्ष 2026 की शुरुआत में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आस्था की नगरी मैहर से की. चित्रकूट प्रवास के बाद वे सड़क मार्ग से मैहर पहुंचे और रोपवे के जरिए मां शारदा देवी मंदिर पहुंचकर सपरिवार विधिवत पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए मां शारदा से आशीर्वाद प्राप्त किया. मां शारदा के दर्शन के बाद उप मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं से संवाद कर दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा इंतजामों और सुविधाओं का जायजा लिया.

Indore deaths High Level Inquiry
मैहर में मां शारदा मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा (ETV BHARAT)

मैहर में मां शारदा मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने मंदिर प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा "नववर्ष के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है." उन्होंने मंदिर परिसर स्थित माई की रसोई से स्वयं श्रद्धालुओं को खिचड़ी प्रसाद वितरित किया. इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं में लगे कर्मचारियों और सेवाभावी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन भी किया.

